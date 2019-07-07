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ضبط 10 الآف قضية سرقة تيار كهربائى و10 قضايا نشل ومخدرات بوسائل المواصلات

الأحد، 07 يوليه 2019 11:47 ص
ضبط 10 الآف قضية سرقة تيار كهربائى و10 قضايا نشل ومخدرات بوسائل المواصلات سرقة كهرباء-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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وجهت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملات أمنية مكبرة استهدفت سارقى التيار الكهربائى من الباعة الجائلين والمواطنين وأصحاب المحال التجارية، مما يضر بالإقتصاد الوطنى.
 
وأسفرت جهود مباحث الكهرباء خلال 24 ساعة عن ضبط 10399 قضية سرقة تيار كهربائى متنوعة ومخالفات شروط التعاقد.
 
كما وجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.
 
وأسفرت جهود شرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة عن ضبط 10 قضايا "سرقات عامة ، مخدرات ، سلاح أبيض ، نشل"، و961 قضية فى مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية.

 


سرقة كهرباء

سرقة التيار الكهربائي

جرائم سرقة الكهرباء

شرطة الكهرباء

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