ضبط وتحرير 56 محضر فى حملات تموينية بالغربية

الغربية - محمد طارق

شنت مباحث تموين الغربية برئاسة العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين ، حملات تموينية مكبرة لضبط المخالفين بمراكز ومدن المحافظة .

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين بالغربية ، بشن حملة لضبط المخالفين برئاسة المقدم محمد نصحى وكيل مباحث الإدارة ومعاونية، وأسفرت الحملة عن ضبط 56 مخالفة متنوعة، شملت مخالفات البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وتجميع خبز مدعم .

كما تمكنت الحملة من ضبط سلع مغشوشة ومجهولة المصدر، وتلاعب فى الأوزان ، وتم تحرير محاضر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .