ضبط هاربين من أحكام بالسجن وتنفيذ 250 حكما متنوعا فى حملة أمنية بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بالبحر الأحمر، من ضبط المدعو " الضوى. أ. ا " والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 3002 / 2018 جنايات قسم أول الغردقة حصر رقم 692/2018 البحر الأحمر والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 ألاف جنية فى قضية مخدرات .

كما تم ضبط المدعو "مروان. أ" والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 12982 / 2015 جنايات قسم أول الغردقة حصر رقم 24/2019 البحر الأحمر، والمحكوم عليه بالسجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنية فى قضية مخدرات.

كذلك تمكنت مباحث تنفذ الأحكام بالاشتراك مع أقسام الشرطة المختلفة بالبحر الأحمر، من تنفيذ 250 حكما متنوعا بينهم 70 جنح حبس جزئي، و23 حكم جنح حبس مستأنف، 140 حكم جنح غرامات جزئية، و 5 حكم جنح غرامات مستأنف، و10 حكم جنح مخالفات.