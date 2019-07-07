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ضبط عاطلين انتحلا صفة رجال شرطة للنصب على المواطنين بالطالبية

الأحد، 07 يوليه 2019 12:28 م
ضبط عاطلين انتحلا صفة رجال شرطة للنصب على المواطنين بالطالبية حبس - ارشيفية
كتب محمد أبو عوض

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نجحت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخصين لاتهامهما بسرقة المواطنين بالإكراه، منتحلين صفة رجلى شرطة بالطالبية، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط عاطل سبق اتهامه فى 17 قضية نصب، وعامل أثناء استقلالهما سيارة ملاكى "مطموسة اللوحات المعدنية"، وبحوزتهما طبنجة صوت ، جهاز لاسلكى "بلاستيك"، كارنيه شرطة "مزور"، حقيبة بها كمية من قصاصات الأوراق - 2 هاتف محمول - مبلغ مالى، وبتفتيش السيارة عُثر على لوحاتها الأصلية.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما وقائع السرقة بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة، باستخدام المضبوطات، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وأضافا بأن السيارة مستأجرة بمعرفة الثانى.

وأثناء السير فى إجراءات جمع المعلومات عن نشاطهما الإجرامى حضر أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول العربية" إلى قسم شرطة الطالبية، وأكد بأنه حال سيره بدائرة القسم استوقفه شخصين وادعيا أنهما من رجال الشرطة، واصطحباه داخل سيارة ملاكى بزعم فحصه وما بحوزته من متعلقات، ثم قاما بوضع متعلقاته داخل مظروف وصرفه، وعقب ذلك اكتشف سرقة مبلغ مالى، بعرض المتهمين عليه تعرف عليهما، واتهمهما بارتكاب الواقعة، وبمناقشتهما اعترفا بارتكاب 4 وقائع بذات الأسلوب بنطاق قسمى شرطة الطالبية والهرم، والاستيلاء على مبالغ مالية من 5 أشخاص، وقررا صرفهما المبالغ المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


امن الجيزة

تشكيل عصابى

نصب

احتيال

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