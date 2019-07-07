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ضبط أسلحة ولافتات رابعة مع رئيس تحصيل شركة المياة فى المرج

الأحد، 07 يوليه 2019 12:38 م
ضبط أسلحة ولافتات رابعة مع رئيس تحصيل شركة المياة فى المرج كلابش-ارشيفية
كتب كريم صبحى

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كشفت تحقيقات النيابة العامة مع رئيس تحصيل شركة مياة الشرب فى المرج، عن ضبط لافتات علامة رابعة وأسلحة نارية وخرطوش، و25 ألف جنيه وعملات أجنبية داخل شقته فى المرج.

 

كانت الأجهزة الأمنية، داهمت شقة المتهم بمنطقة المرج، بعد استئذان النيابة العامة.

 

البداية كانت مع ورود معلومات لرجال مباحث قسم شرطة المرج، تفيد بانتماء المتهم "أحمد ع" 40 سنة رئيس تحصيل مياه الشرب فى المرج لجماعة الإخوان الإرهابية، كأحد كوادر الجماعة، وتخطيطه مع باقى عناصر الإخوان فى الداخل، لعمليات تخربيبة بالبلاد>

 

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتهم يمول عناصر جماعة الإخوان الإرهابية فى الداخل، عن طريق اتصاله بعناصر التنظيم الدولى للإخوان، وكان مكلفا بإحياء المظاهرات الإخوانية فى الشوارع وتنفيذ عمليات عدائية ضد البلاد، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم للنيابة العامة التى باشرت التحقيقات.


المرج

نيابة المرج

قسم المرج

القبض على رئيس تحصيل شركة المياة فى المرج

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