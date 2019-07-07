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صور.. 8 بنوك مصرية تحصد جوائز "التميز والانجاز المصرفى العربى" فى لبنان

الأحد، 07 يوليه 2019 11:57 ص
صور.. 8 بنوك مصرية تحصد جوائز "التميز والانجاز المصرفى العربى" فى لبنان جانب من الحفل
رسالة بيروت – أحمد يعقوب

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حصدت 8 بنوك مصرية، جوائز "الانجاز المصرفى العربى" والتى نظمها الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب، تحت عنوان "جوائز التميز والانجاز المصرفى لعام 2019"، وذلك فى احتفالية كبيرة حضرها حشد من كبار المصرفيين العرب، أقيمت فى العاصمة اللبنانية، بيروت.
 
وحصد بنك القاهرة، جائزة أفضل بنك مصرى لعام 2019، وتسلمها طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، وفاز البنك الأهلى المصرى، بجائزة أفضل بنك مصرى فى التحول الرقمى، وتسلمها يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، وحصد البنك الزراعى المصرى، جائزة أفضل بنك عربى متخصص فى تمويل ودعم التنمية الزراعية، وتسلمها السيد القصير، رئيس البنك الزراعى المصرى، وبنك مصر، جائزة أفضل بنك مصرى فى تمويل المشروعات الكبرى، وتسلمها حسام عبدالوهاب، نائب رئيس بنك مصر.
 
وحصد بنك التعمير والاسكان، جائزة أفضل بنك عربى متخصص فى التمويل والتطوير العقارى، وتسلمها حسن غانم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والاسكان، وحصد البنك المصرى لتنمية الصادرات، جائزة أفضل بنك من حيث الاستثمار فى رأس المال البشرى، وتسلمها أحمد جلال، نائب رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، وفاز بجائزة أفضل منتج إسلامى، المصرف المتحد، وتسلمها فرج عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الادارة، وفاز بجائزة أفضل خطة استراتيجية لنمو الأعمال، بنك قناة السويس، وتسلم الجائزة علاء الحسينى، رئيس قطاع المخاطر بالبنك.
 
وقال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، "على الرغم من الأحداث الأمنية والسياسية التى لا تهدأ فى عالمنا العربى، والتى تتنقل من بلد لآخر دون هوادة، إلا أن فسحة الأمل لا تزال موجودة، فأخذنا القرار فى الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب، بتقديم جوائز "التميز والانجاز المصرفى العربى"، كعربون تقدير للإنجازات  والنجازات التى قامت بها مصارفنا العربية لعام 2019، والشى شهد بنوك مكرمة من 16 دولة عربية.
 
 
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أخبار الاقتصاد

اتحاد المصارف العربية

جوائز البنوك العربية

اليوم السابع بلس

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