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صور.. 160 طالبا يؤدون اختبارات القدرات لأول مرة بـ"إعلام القاهرة"

الأحد، 07 يوليه 2019 01:49 م
صور.. 160 طالبا يؤدون اختبارات القدرات لأول مرة بـ"إعلام القاهرة" 160 طالب يؤدون اختبارات القدرات لأول مرة بـ"إعلام القاهرة"
كتب ــ وائل ربيعى

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انطلقت اختبارات القدرات بكلية الإعلام جامعة القاهرة، لأول مرة، بعد قرار المجلس الأعلى للجامعات بعقد اختبارات قدرات للقبول فى الـ 4 كليات إعلام على مستوى جامعات الجمهورية "القاهرة وبنى سويف والسويس وجنوب الوادى".
 
من جانبها، أكدت الدكتورة هبة السمري عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، أن الكلية استقبلت صباح اليوم طلاب الثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بها، معلنة أن عدد الطلاب الذين أدوا الاختبارات بلغ 160 طالبا، وتم توزيعهم على اللجان فى كل لجنة 60 طالبا تقريبا.
 
كانت اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، انطلقت أمس السبت وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، والتي تستمر حتى يوم السبت 20 يوليو الجارى.
 
 
160 طالب يؤدون اختبارات القدرات لأول مرة بـ"إعلام القاهرة"
الطلاب يؤدون اختبارات القدرات 

 

160 طالب يؤدون اختبارات القدرات لأول مرة بـ"إعلام القاهرة"
160 طالبا يؤدون اختبارات القدرات لأول مرة بـ"إعلام القاهرة"

 

160 طالب يؤدون اختبارات القدرات لأول مرة بـ"إعلام القاهرة"
اختبارات القدرات بإعلام القاهرة

 

 


اختبارات القدرات

اعلام القاهرة

جامعة القاهرة

الثانوية العامة

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