صور.. وكيل تموين الأقصر يتفقد محطات تموين السيارات لمتابعة الأسعار الجديدة

قاد الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، جولات للمرور على محطات خدمة وتموين السيارات وتبين انتظام العمل بها بعد تطبيق الأسعار الجديدة للسولار والبنزين بأنواعه، علما بأن احتياطى السولار بمستودع المواد البترولية بالأقصر 1600 طن بخلاف 2000 طن وقود طائرات.

وقام وكيل تموين الأقصر بالمرور على مصنع تعبئة البوتاجاز بالطود حيث وجد أن رصيد الغاز الصب 139 طن والمصنع يعمل بانتظام فى تعبئة الأسطوانات والأسعار بعد الزيادة كما يلى: (اسطوانة البوتاجاز المنزلى سعة 12.5 كيلو جرام بسعر 65 جنيها للمستهلك من المستودع ويضاف إليها من 3 – 5 جنيهات خدمة توصيل حسب المسافة، وأسطوانة البوتاجاز للنشاط التجارى سعة 25 كيلو جرام بسعر 130 جنيه من المستودع ويضاف إليها من 8 – 10جنيهات خدمة توصيل حسب المسافة).

كما قام الدكتور تامر صلاح، بالمرور على المخابز البلدية المدعمة بدائرة محافظة الأقصر منذ الصباح الباكر، وتبين انتظام العمل بها، ويباع الرغيف بالسعر الجبرى دون أى زيادة حيث أن سعر الرغيف البلدى المنصرف للمواطنين بالبطاقة التموينية 5 قروش فقط لا غير، وتم تفقد العمل بالأسواق وتبين استقرار الأسعار للسلع الغذائية والخضراوات والفاكهة وبأسعار مناسبة للمواطنين وطبقاً للتسعيرة الاسترشادية ومعلن عن الأسعار بشكل ظاهر للمواطنين.

وأكد الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، أن الحملات مستمرة صباحاً ومساء لتفقد الحالة التموينية والتصدى لأى مخالفات تحدث لاستغلال المواطنين، وتم توزيع 30% من المقررات التموينية للمواطنين.