صور.. مياه الأقصر تجرى تطهير شامل لخطوط وشبكة الصرف الصحى بالبياضية

الأقصر – أحمد مرعى

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر بقيادة اللواء محمد يحيى رئيس مجلس إدارة الشركة، أعمال التطهير الشاملة لشبكات وخطوط الصرف الصحى بمدينة البياضية والقري و النجوع داخلها، وذلك لتقديم افضل خدمات للمواطنين فى الصرف الصحي.

وقالت وجيه نسين رئيس شبكة مياه الشرب والصرف الصحى بالبياضية – فى بيان - أنه تم إجراء تطهير شامل لشبكة الصرف الصحى بقرى مركز ومدينة البياضية، بالإضافة إلى رفع الأغطية للخطوط الرئسية بعد عملية الصرف للشوارع، وذلك بإشراف الإدارة، حيث يتم تطهير خطوط الصرف بالحبيل والبياضية ومنطقة الشادر بالكامل.

تطهير خطوط وشبكة الصرف الصحي بالبياضية (4)



تطهير خطوط وشبكة الصرف الصحي بالبياضية (2)