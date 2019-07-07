صور.. معرض "الخط الهيروغليفى" للدكتورة هالة حسنين بفنون جميلة الزمالك

كتبت - منى فهمى

افتتح اليوم، الأحد، الدكتور السيد إبراهيم قنديل، القائم بعمل عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، والدكتور أشرف رضا، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معرض الدكتورة هالة محمد حسنين، أستاذ مساعد العمارة الداخلية بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، بعنوان "التقنيات الحديثة فى توظيف الخط الهيروغليفى لترسيخ قيمة اللغة المصرية القديمة فى أذهان المتلقى". جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته الكلية اليوم الأحد.

جانب من معرض الدكتورة هالة حسنين عن الخط الهيروغليفى بفنون جميلة الزمالك

حضر حفل افتتاح معرض الدكتورة هالة محمد حسنين فى الزمالك الدكتور أحمد هنو، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسن متولى، رئيس قسم الديكور بالكلية، والعديد من أعضاء هيئة التدريس، والمهتمين بالعمارة الداخلية والفنون التشكيلية، وذلك فى إطار رسالة الكلية التى تستهدف دعم الموهوبين.



جانب من معرض الدكتورة هالة حسنين عن الخط الهيروغليفى بفنون جميلة الزمالك

يستهدف معرض الدكتورة هالة محمد حسنين بفنون جميلة الزمالك توضيح كيفية استخدام "التقنيات الحديثة فى توظيف الخط الهيروغليفى لترسيخ قيمة اللغة المصرية القديمة فى أذهان المتلقى"، ويتم عرض رؤية إبداعية مقترحة كإضافة إلى مشروع التطوير القومى لمنطقة الأهرامات، وتشييد المتحف المصرى الكبير بالمنطقة، من خلال تصميم ابتكارى لمجمع تجارى مكشوف، يضم عددا من البازارات المفتوحة، وأكشاك البيع ومناطق الجلوس.



جانب من الحضور بمعرض الدكتورة هالة حسنين عن الخط الهيروغليفى بفنون جميلة الزمالك

وتعبر الدكتورة هالة محمد حسنين عن رسالة تثقيفية غير مباشرة عن اللغة المصرية القديمة، من خلال توظيف العلامات الهيروغليفية فى تكوين متناغم من عناصر العمارة الداخلية، من الخط والشكل والتكوين واللون، كوحدة تشكيلية مبهرة تثقف المتلقى أو الزائرين باستخدام الترويج البصرى بلغة غير مباشرة، وهو ما يطلق عليه "لغة التثقيف بالفن"، من خلال التقنيات الحديثة فى أساليب العرض التفاعلية، وتكنولوجيا الواقع الإفتراضى للترويج والتسوق، مستخدمة الخامات الحديثة والخامات صديقة للبيئة، كإضافة مقترحة مضافة إلى أهم المشروعات ذات الصفة التراثية والحضارية، القائم بالاشراف عليها منظمة اليونسكو للحفاظ على الموروث الحضارى لمصر.



افتتاح معرض الدكتورة هالة حسنين عن الخط الهيروغليفى بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض الدكتورة هالة حسنين عن الخط الهيروغليفى بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض الدكتورة هالة حسنين عن الخط الهيروغليفى بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض الدكتورة هالة حسنين عن الخط الهيروغليفى بفنون جميلة الزمالك



جانب من معرض الدكتورة هالة حسنين عن الخط الهيروغليفى بفنون جميلة الزمالك