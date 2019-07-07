صور .. مشجعو مدغشقر : مصر رائعة وزرنا الأهرامات وأكلنا ملوخية بالأرانب

وقال نيرف من مدغشقر، إنه استمتع بالإقامة فى مصر، وقاموا بزيارة الأهرامات فى القاهرة، واليوم جاؤا الى الإسكندرية لمشاهدة المباراة على استاد الإسكندرية، وحول إقامتهم فى مصر، قال، إنه استمتعوا جدا باقامتهم فى مصر، وخاصة بتناول الطعام المصرى، قائلا:" تناولنا الملوخية بالأرانب والطعام المصرى شهى جدا".



وأشاد مشجعى مدغشقر، بالتنظيم المصرى للبطولة الإفريقية، وبالتواجد الأمنى لتأمين المباريات، وبالإستقبال الحافل من الشعب المصرى.



وشهد الاستاد تأمينات مكثفة لتأمين المباراة والمشجعين حيث تم اغلاق الشوارع المحيطة بالاستاد من جميع الجهات مع تواجد أمنى مكثف والسماح بدخول المشجعين ببطاقة التشجيع والتذكرة فقط.



يذكرأن بطولة الأمم الإفريقية، تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الى 19 يوليو 2019، بمشاركة 24 منتخب لأول مرة فى تاريخ أمم أفريقيا، حيث تستضيف محافظة الإسكندرية مباريات المجموعة الثانية والتي تضم كل من نيجيريا ، بروندي، غينيا ، مدغشقر ، على ملعب استاد الاسكندرية الرياضى.

