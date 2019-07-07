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صور.. مراسم توقيع رئيسا دولتى نيجيريا وبنين على اتفاقية التجارة الحرة

الأحد، 07 يوليه 2019 01:49 م
صور.. مراسم توقيع رئيسا دولتى نيجيريا وبنين على اتفاقية التجارة الحرة أثناء توقيع رئيس نيجيريا
كتبت – هناء أبو العز

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شهدت السفيرة نميرة نجم المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى اليوم، على مراسم توقيع محمد بخارى رئيس دولة نيجيريا، وباتريس تالون رئيس دولة بنين على اتفافية منطقة التجارة الأفريقية، كما شهدت مراسم تصديق تيودورو اوبيانج رئيس دولة غينيا الاستوائية، وعلي بونغو أونديمبا رئيس الجابون علي وثائق  الإتفاقية في قاعة  القمة الأفريقية الإستنائية الثانية عشرة، وذلك أثناء افتتاح القمة صباح اليوم في نيامي عاصمة النيجر .
 
وصرحت نميرة نجم فى بيان لها، أن  بذلك أصبحت عدد الدول الموقعة علي الإتفاقية 54 دولة ، وعدد الدول التي صدقت علي الإتفاقية 27 دولة ، وأشارت أن الدولة الوحيدة التي لم  توقع علي الإتفاقية حتي الآن هي آريتريا.
 
 

الاتحاد الافريقيى

اتفاقية التجارة الحرة

منطقة التجارة الافريقية

رئيس دولة نيجيريا

رئيس دولة بنين

نيامى

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