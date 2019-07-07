صور.. محلج الفيوم ينتج ٥ أطنان قطن فى الساعة

الفيوم عبد الحليم سالم

كشف المهندس سعيد سعد، مستشار القابضة للقطن والغزل والنسيج للحليج، أن محلج الفيوم الجديد ينتج 5 أطنان كل ساعة نحو 100 قنطار وهو أعلى كثيرا من المحالج القديمة، حيث ينتج المحلج الواحد من 30 إلى 40 قنطار فقط .

وقال سعيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على هاش افتتاح الدكتور أحمد مصطفى رئيس القابضة للقطن والغزل والنسيج اليوم لمحلج الفيوم، أن المحلج يوفر طاقة كبيرة مقارنة بالمحلج القديم الذى لم يتم تطويره منذ سنوات طويلة.

وأوضح الدكتور سعيد سعد أن الأهم فى المحلج الجديد أنه لا تدخل بشرى فى عملية الحليج بداية من دخول القطن عبر مواسير حتى نهاية وضعه فى البالات المخصصة وبالتالى يكون خالى تماما من الشوائب وغير ملوث ويحمى العمال أيضا.

وقال إن المحلج مقام بتكنولوجيا هندى وأمريكي بتكلفة نحو 250 مليون جنيه على مساحة 10 أفدنة، كما أنه يجمع المخلفات والغبار حتى لا تلوث البيئة كما يفرز القطن التالف بصورة تامة.