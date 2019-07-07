صور.. محافظ كفرالشيخ يعلن تطبيق التعليم والتدريب المزدوج بمدارس التعليم الفنى

شهد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم، مؤتمراً حول ربط مدارس التعليم الفنى بالمصانع والإنتاج، تحت عنوان "احتياجات سوق العمل والحاجة إلى التعليم والتدريب المزدوج" والذى نظمته مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، لربط مدارس كفر الشيخ بالمصانع والإنتاج.

جاء ذلك بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور عمرو عبدالرحمن، مدير عام الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، والدكتور مصطفى شرف، مدير عام الإدارة العامة للتعليم والتدريب المزدوج، ووليد غيث، ممثل جمعية النهضة للتنمية " اتحاد الصناعات "، والمهندس عز جودة، رئيس مجلس أمناء إدارة قلين التعليمية، والدكتور سلامة الويشى، المدير العام للتعليم العام، وفاء عبدالله، المدير عام التنفيذى، والمهندس محمد السبكى، المدير العام للتعليم الفنى، وأصحاب المصانع والشركات، ولجنة التعليم والتدريب المزدوج بالوزارة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

تضمن المؤتمر عددا من الفعاليات منها عرض فلم تسجيلى عن إنجازات التعليم الفنى بالمحافظة وحصوله على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى مسابقة أوائل الطلاب وحصول مدارس على المركز الأول فى العديد من الأنشطة.

قال محافظ كفرالشيخ، إن مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ نظمت مؤتمراً بعنوان "احتياجات سوق العمل والحاجة إلى التعليم والتدريب المزدوج" بمدينة كفرالشيخ لربط مدارس التعليم الفنى بالمصانع ووحدات انتاجية بالمدارس، وذلك بالتعاون مع رجال الأعمال وأصحاب المصانع، لافتاً إلى أهمية التعليم الفنى، وتحويل المدارس الفنية " الصناعية والزراعية والفندقية " إلى مدارس منتجة، فضلاً عن توفير فرص عمل مباشرة بالتمريض بالتعاون مع أعضاء مجلس النواب، مقدماً خالص الشكر لأعضاء مجلس النواب على دعمهم للأجهزة التنفيذية ومساندتهم لجهود الدولة.

أكد محافظ كفرالشيخ، على أهمية التعليم بصفة عامة فهو قاطرة التنمية فى بلدان العالم المتحضر، كما أن التعليم الفنى والتكنولوجيا أهم ركائز التنمية الاقتصادية والزراع الحقيقى لمسيرة التنمية فى مختلف المجتمعات، كما انه المصدر الرئيسى لإمداد سوق العمل بالعمالة الفنية المدربة، وإدراكاً من الدولة لدور التعليم الفنى والتدريب المزدوج فى تحقيق التنمية، تم البدء فى تطبيق منظومة جديدة لتطوير التعليم الفنى وفق رؤية علمية تعتمد على أربع محاور رئيسية وهى المدرسة ووسائل التعليم داخلها من الورش والمعدات والبرنامج الدراسى الذى يشمل المنهج وبرامج التدريب، وتنمية مهارات المعلم، والشراكة بين وزارة التربية والتعليم وأصحاب المصانع والشركات لتوفير الاحتياجات المطلوبة من الكوادر الفنية، بتنوعها كالمصنع والمزرعة والفندق والمستشفى مما يتيح توفير فرص العمل للحد من البطالة ودعم الاقتصاد القومى.

أشار محافظ كفرالشيخ، إلى أهمية ربط مدارس التعليم الفنى بالمصانع والوحدات الإنتاجية بالمدارس بالتعاون مع رجال الأعمال وأصحاب المصانع، لتكون مدرسة بمصنع أو مصنع بمدرسة للتعليم والتدريب.

وتابع محافظ كفرالشيخ، أنه سيتم تنظيم مؤتمر للشركات والمصانع والبنوك العاملة على أرض المحافظة لتفعيل دور المشاركة المجتمعية فى إطار قانونى مؤسسى لصالح أبناء المحافظة دعما للتنمية.

وأطلق محافظ كفرالشيخ، تطبيق التعليم والتدريب المزدوج بمدارس التعليم الفنى بكفرالشيخ والبداية بمدارس "كفرالشيخ الثانوية الصناعية للبنات، وقلين الثانوية الصناعية المشتركة، وبيلا الثانوية الصناعية للبنات، وقلين الثانوية الزراعية المشتركة" والتطبيق بتلك المدارس العام الدراسى 2019/2020م كمرحلة أولى، لافتاً إلى إعادة تدوير وتصنيع الأثاث المدرسى المتهالك حفاظاً على المال العام.

ومن جانبها أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن أصحاب المصانع والشركات المشاركين عرفوا على الفكر الجديد الذى سيتم تطبيقه خلال العام الدراسى المقبل، وأهمية تطبيق التدريب والتعليم المزدوج بمدارسنا " مدرسة فى مصنع أو مصنع داخل مدرسة "، مشيرةً أن هذا الاتجاه تم تطبيقه فى محافظات أخرى، لافتةً إلى أن وزارة التربية والتعليم استجابت للمديرية لتطبيق هذا النموذج بالتعليم الفنى، وحرصًا من الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، سيتم تطبيقه بـ4 مصانع بمركز قلين.

أضاف وكيل وزارة التعليم بكفرالشيخ، أن المؤتمر هدف إلى التوعية والتثقيف عن التدريب والتعليم المزدوج وأهميته للطلاب وللمحافظة ولأصحاب المصانع والشركات وكيفية تنفيذه من خلال اتخاذ إجراءات مع أصحاب المصانع لتوجيه الطلاب ذات التخصص للتدريب بها لمدة يومين وأول نموذج سيتم تطبيقه بقلين بمصنع للغزل والنسيج، وسيقضى الطلاب بالمدارس 3 أيام لدراسة الجانب النظرى ويومين بالمصنع للتدريب، بالإضافة إلى توفير فرص العمل لهم عقب تخرجهم بتلك المصانع لأنهم أصبحوا جزءا منها، وتكريم المحافظ للمتميزين منهم، مشيرةً إلى أن النماذج المضيئة لأفضل فنيين فى مصر تعلموا وتدربوا من خلال التعليم والتدريب المزدوج.

وفى نهاية اللقاء قدمت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، درع مديرية التربية والتعليم هدية تذكارية لمحافظ كفرالشيخ، مقدماً خالص الشكر والتقدير للدكتورة بثينة كشك، وجميع العاملين بالتربية والتعليم لجهودهم فى النهوض بالعملية التعليمية بالمحافظة، كما قدم التحية للأصحاب المصانع ومنهم المهندس عز الدين جودة، ووليد غيث، ممثل جمعية النهضة للتنمية "اتحاد الصناعات"، وأصحاب الشركات لدورهم المجتمعى والتنموى المتميز.