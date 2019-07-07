صور.. محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروع "آفاق" الزراعى لإنتاج الفاكهة بمركز بلاط

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، مشروع مؤسسة آفاق بمدينة بلاط، ترافقه حنان مجدى نائب المحافظ، حيث زار مزرعة الفاكهة المقامة على مساحة 50 فدان، وتضم مزرعة عنب (35 فدان) ومزرعة مانجو (15 فدان).

وأشاد المحافظ بالإنتاج المتميز الذى يتم زراعته لأول مرة بالمحافظة دون إستخدام أى مبيدات كيماوية، كما يتم زراعة أشجار الكمثرى كزراعات تجميلية بمزارع النخيل لزيادة إنتاجية الفدان وإدخال ثقافة زراعية جديدة بالمحافظة.

ووجه الزملوط بتعميم التجربة والتنسيق مع الجمعيات الاستهلاكية لتسويق الإنتاج وإتاحته للمواطنين نظراََ لتميزه وإنخفاض سعره مقارنة بسعر السوق.



جولة محافظ الوادى الجديد بمزرعة الفاكهة بمشروع أفاق

جولة محافظ الوادى الجديد بمزرعة الفاكهة بمشروع أفاق

جولة محافظ الوادى الجديد بمزرعة الفاكهة بمشروع أفاق

مزرعة الفاكهة بمشروع أفاق