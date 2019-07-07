صور.. محافظ الأقصر يتفقد أعمال تطوير شوارع منطقة العوامية وتركيب بلاط الإنترلوك

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المستشار مصطفى ألهم محافظة الأقصر، جولة فى شوارع مدينة الأقصر، وذلك ضمن جولاته المستمرة لمتابعة إنتظام عمل الأجهزة المحلية، تفقد خلالها أعمال رصف وتمهيد الطرق وتجديدها وتركيب بلاط الإنترلوك داخلها، وذلك برفقة المهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل، والمهندس حاتم جابر نائب رئيس مدينة الأقصر.

وتابع المحافظ خلال جولته، أعمال تركيب أرصفة وبلدورات جديدة بمنطقة العوامية، كما تفقد عدد من الشوارع الرئيسية بالمدينة لمتابعة مستوى النظافة والتطوير لهذه الشوارع، وطالب من قيادات مدينة الأقصر بالعمل على تكثيف الإضاءة فى منطقة العوامية بالقرب من مقر مجلس الدولة حتى ميدان السلام أول شارع خالد بن الوليد.

وخلال الجولات إستمع محافظ الأقصر لمطلب خاص من الأهالى بتركيب بلاط الإنترلوك لأحد الشوارع بالعوامية، كما كلف المحافظ المهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل، بضرورة التوجه لمعاينة الشارع لإدراجه فى خطة العمل تمهيدا لتركيب بلاط الإنترلوك داخله.



محافظ الأقصر يتفقد تطوير شوارع منطقة العوامية



محافظ الأقصر يتفقد تطوير شوارع منطقة العوامية



محافظ الأقصر يتفقد تطوير شوارع منطقة العوامية



محافظ الأقصر يتفقد تطوير شوارع منطقة العوامية



محافظ الأقصر يتفقد تطوير شوارع منطقة العوامية