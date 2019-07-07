صور.. محافظ أسيوط يشهد حفل تخرج طلاب قسم الإعلام بكلية الاداب

أسيوط ـ محمود عجمي

أشاد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، بطلاب قسم الإعلام بجامعة أسيوط ودورهم الرائد فى التعبير عن قضايا مجتمعهم وهمومه، وذلك بفضل ما توفره لهم إدارة الجامعة وعلى رأسها الدكتور طارق الجمال، من دعم كامل وتشجيع متواصل إنعكس فى الأداء المتميز لطلاب القسم خاصة فى ظل الاهتمام الهائل الذى توليه الدولة بالإعلام والذى أصبح يمثل أحد العوامل الهامة فى تكوين الإطار الثقافى والمعرفى للمجتمع ولتأثيره على العديد من مقومات التنمية، مؤكداً إن جامعة أسيوط كانت ولا تزال منبعاً للعلوم بكافة تخصصاتها ومحراباً للمعرفة العلمية المتكاملة وذلك بما تضمه من أساتذة وكوادر علمية متخصصة قادرة على توفير الوعى العلمى والمعرفى للطلاب على النحو الأمثل وهو ما يفسره ما يحصده طلابها من تفوق علمى فى كافة المجلات.

جاء ذلك خلال إنطلاق فعاليات افتتاح المهرجان الإعلامى الثانى عشر لمشروعات التخرج الطلابية لقسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة أسيوط تحت شعار "إعلام هادف... مستقبل واعد" وذلك بحضور الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مها كامل غانم نائب رئس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد صابر عميد كلية الآداب، والدكتورة رحاب الداخلى الأستاذ المساعد بقسم الإعلام وممثل القسم، والدكتورة ماجدة محمد المدرس بالقسم وعضو لجنة التحكيم للمشاريع ، والدكتورة حنان موسى مدرس العلاقات العامة بالقسم والمشرف على المشروعات الخاصة بالعلاقات العامة بالمهرجان، والدكتورة شيرين كدوانى المدرس بالقسم والمشرفة على مشروعات الصحافة، والدكتورة يمنى عاطف المدرس بالقسم والمشرفة على مشروعات الإذاعة والتليفزيون، ونخبة من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب ولفيف من الطلاب بالقسم، إلى جانب مشاركة متميزة من الشاعر والآديب درويش الأسيوطى .

وأكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، ان مهرجان اليوم يأتى متزامناً مع الايمان المتزايد بأهمية الإعلام الهادف والبناء ودوره الوطنى و فى صد ما يواجهه الوطن حالياً من صعوبات وتحديات ودحض المؤامرات التى تحاك داخلياً وخارجياً للنيل من أمنه واستقراره ، لافتاً ان الإعلام الوطنى الهادف الذى يعمل وفق معايير المهنية والحيادية فى تناول الموضوعات الهامة والأمانة والدقة فى نقل الأحداث والمجريات الراهنة هو الأداة التى تتصدى لتلك الفتن والمؤامرات ، ومن هذا المنطلق أشار ان الجامعة حرصت خلال تلك الآونة إلى توفير كافة سبل الدعم والرعاية اللازمة لتأهيل طلاب قسم الإعلام على النحو الأمثل بفضل ما يتسلحوا به من علم وعمل طوال السنوات الأربعة السابقة ، مشيداً بدور هؤلاء الطلاب فى التعبير عن واقع وقضايا الوطن بأكمله .

وأعرب الدكتور شحاته غريب، نائب رئيس الجامعة، عن فخره بمشاركته فى أعمال المهرجان الإعلامى الـ12 لطلاب قسم الإعلام بكلية الآداب والذى يعد ثمرة لجهد الطلاب وخطوة لإعدادهم وتأهيلهم على النحو الأمثل لحمل راية الإعلام فى مختلف منابر الصحافة والإذاعة والتليفزيون وليكون المهرجان انعكاساً أيضاً للجرعة العملية التى تلاقها الطالب خلال دراسته على أيدى نخبة من الأساتذة فى تلك المجالات ، وفى هذا الصدد أشاد بجهود كافة الأساتذة وأعضاء هيئة لتدريس ومعاونيهم بقسم الإعلام والذى انعكس فى رفعة وكفاءة الخدمة التعليمية التى تقدمها أسرة الجامعة والتى لا تقتصر على الحفظ والتلقين ولكن تهتم أيضاً بالتدريب العملى المرتبط بالمجالات الدراسية المختلفة وذلك بما يضمن أعلى مستوى من تأهيل الطلاب وتدريبهم على نحو يمكنهم من المنافسة بقوة فى سوق العمل.

وأكد الدكتور احمد صابر ان المهرجان يهدف إلى تشجيع وتكريم المبدعين من أبناء قسم الإعلام فى مجالات الإنتاج الصحفي، والإذاعي، والتليفزيوني، والعلاقات العامة؛ للإسهام فى تطوير الإعلام المحلى لخدمة المجتمع، ولتسليط الضوء على أفضل الأفكار فى جميع تخصصات الإعلام بما يعود بالنفع على صعيد مصر، مشيراً أن إدارة الجامعة بقيادة الدكتور طارق الجمال لا تألوا جهداً فى دعم الكلية بكافة أقسمها سواء دعماً مادياً أو معنوياً حيث يعد مهرجان اليوم هو ترجمة صادقة لجهود إدارة الجامعة ودعمها الكامل للطلاب .

وقالت الدكتورة رحاب الداخلى أن قسم الإعلام يحرص على إقامة المهرجان سنويًّا لتنمية المهارات الإبداعية لدى طلاب القسم، مشيرة ان المهرجان هذا العام يستعرض 152 مشروعًا صحفيًا بين جرائد ومجلات،بالإضافة إلى 15 مشروعا تليفزيونيًا والعديد من حملات العلاقات العامة، وتدور موضوعات المشروعات حول قضايا المجتمع المحلي، وتقدم صورًا لأحلام وآمال الشباب، وتناقش بعض المشكلات الاجتماعية للمجتمع الصعيدي.

وعلى هامش افتتاح الجلسة الرسمية للمهرجان الإعلامى الثانى عشر تفقد محافظ أسيوط ورئيس الجامعة ونائبه لشئون التعليم الطلاب معرض مشروعات التخرج الطلابية لعام 2018/2019 وذلك برفقة عميد الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وطلاب القسم .



محافظ أسيوط يشيد بإبداعات طلاب قسم الإعلام بالجامعة



محافظ أسيوط يشيد بإبداعات طلاب قسم الإعلام بالجامعة



محافظ أسيوط يشيد بإبداعات طلاب قسم الإعلام بالجامعة



محافظ أسيوط يشيد بإبداعات طلاب قسم الإعلام بالجامعة



محافظ أسيوط يشيد بإبداعات طلاب قسم الإعلام بالجامعة



محافظ أسيوط يشيد بإبداعات طلاب قسم الإعلام بالجامعة



محافظ أسيوط يشيد بإبداعات طلاب قسم الإعلام بالجامعة



محافظ أسيوط يشيد بإبداعات طلاب قسم الإعلام بالجامعة