صور.. محافظة سوهاج: إزالات فورية لـ 25 حالة تعدى خلال أسبوع

سوهاج – عمرو خلف

أعلنت محافظة سوهاج عن إزالات فورية فى المهد لـ 25 حالة تعدى على الأراضى الزراعية، ومخالفات البناء، خلال الأسبوع الماضي، بمراكز "حى شرق، وجرجا، وطما، والمراغة، وأخميم، وطهطا، وحى غرب".

وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة سوهاج أن حى شرق سوهاج أوقف 5 حالات بناء مخالف فى المهد، وصادر المعدات المستخدمة، بشوارع " ابن الهيثم، والجمهورية، واسيوط سوهاج، والهدرجة، وشارع كورنيش النيل الغربي"، مشيراً إلى إيقاف أعمال بناء مخالف بشارع ترعة باجا الغربي، وإيقاف حالتى بناء مخالف فى شارعى الكاشف، والمزلاوي.

وقال فى بيان إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا نفذت إزالة فورية لحالة تعدى على الأراضى الزراعية بنجع طلحة، بقرية الزواتنة البحرية، التابعة لمجلس قروى المجابرة، لافتا إلى إيقاف حى غرب سوهاج لحالة بناء مخالف بمصنع الغزل مؤجرة لإحدى المستشفيات الخاصة، حيث تمت إزالة الأعمال المخالفة فى المهد ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة، وبينها عدد 50 شيكارة أسمنت .

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن مركز ومدينة طما نفذ إزالة بناء مخالفة بدون ترخيص داخل الحيز العمرانى بقرية الواقات، وصادر 10 شيكارة اسمنت، لافتا إلى التصدى لحالة بناء على الأراضى الزراعية بمساحة 2 قيراط، فى نطاق شارع مكة المكرمة، وتمت إزالتها فورا، كما تمت ازالة فورية لحالة تعدى بالأعمدة الخرسانية على الأراضى الزراعية بطما، بالإضافة إلى إزالة حالة بناء مخالف بدون ترخيص بالبلوك الأبيض، داخل الحيز العمرانى بمجلس قروى الرياينة بمساحة 140متر.

وأضاف أن مركز طما قام بالتصدى لحالة بناء بدون ترخيص، بشارع العشرة بالمنشية، وتم وقف الأعمال ومصادرة مواد البناء، مشيراً إلى تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدى بالبناء على الاراضى الزارعية بمساحة 90 متر خارج الحيز العمراني، بقرية الشوكة مجلس قروى سلامون، كما تم إزالة حالة تعدى بالبناء خارج الحيز العمرانى بقرية المدمر بمساحة 130 متر .

وفى الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، نفذ المركز إزالة لحالتين بقرية الغريزات، للتعدى على أراضى زراعية بالبناء بالبلوك الابيض والاسمنت بمساحة 424 متر، والأخرى بقرية شندويل البلد لحالتى تعدي، عبارة عن سور بمساحة 10 متر وبارتفاع 1.5متر، وتعدى على مساحة قيراط بالبناء بالبلوك والاسمنت .

أما فى مركز ومدينة أخميم، كشف المتحدث الرسمى عن تنفيذ حملة ازالة للتعديات على الأراضى الزراعية ببندر أخميم، أسفرت عن إزالة فورية لعدد 2حالة تعدى فى المهد، بمساحة قيراط، مشيرا إلى تنفيذ مركز ومدينة طهطا لحالة إزالة فورية بالكوم الأصفر، بمجلس قروى نزلة القاضى بمساحة قيراط، وتنفيذ حالة إزالة فورية بقرية شطورة بمساحة 100 متر .



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