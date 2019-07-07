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صور.. مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون الاستثمار

الأحد، 07 يوليه 2019 02:23 م
صور.. مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون الاستثمار على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب محمود حسين - تصوير خالد مشعل

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وافق مجلس النواب خلال جلسته اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيًا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار.

ويتناول التعديل سريان كل من، الحوافز الخاصة والإضافية، المقررة وفقاً للقانون المشار إليه لجميع المشروعات، على توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل، حتى تستفيد التوسعات من تلك الحوافز.

ويأتى هذا التعديل لتقنين رسوم التصديق على توقيعات الشركاء على عقود الشركات أو من ينوب عنهم، حيث كانت تخضع لقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 70 لسنة 1964 فى شأن رسوم التوثيق والشهر دون وضع حدود قصوى لها، ووضع مقدار للرسوم يبلغ 0.25% من قيمة رأس المال وبحد أقصى مقداره 10 آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبى، بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية فى الخارج.

واستحدث المجلس مادة برقم 91 مكررا، لتنص على أن يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى على مخالفة البند 71  بغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه إذا كانت المخالفة تمثل إخلالا بالواجبات وأسهمت فى الوقوع فى الجريمة".

الجلسة العامة لمجلس النواب (1)

 
الجلسة العامة لمجلس النواب (2)
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (3)
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (4)
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (5)
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (6)
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (7)
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (8)
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (9)
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (10)
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (11)
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (12)
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (13)
 
الجلسة العامة لمجلس النواب (14)
 

الجلسه العامه

النواب

قانون الاستتثمار

على عبد العال

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