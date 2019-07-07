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صور.. مأساة الطفل عبد الرحمن.. حياته تحولت لجحيم بسب كلب ضال بشبرا الخيمة

الأحد، 07 يوليه 2019 04:00 ص
صور.. مأساة الطفل عبد الرحمن.. حياته تحولت لجحيم بسب كلب ضال بشبرا الخيمة عبد الرحمن تعرض لعقر كلب ضال بشبرا الخيمة⠀
القليوبية - نيفين طه

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مأساة ومعاناة يعيشها الطفل "عبدالرحمن أشرف" البالغ من العمر 14 عاما، بسب عقر كلاب ضالة له بأحد شوارع شبرا الخيمة، مما تسبب له بإصابات وجروح شديدة بالوجه والجسد.

وأشار والده أنه أثناء خروج نجله من منزله الكائن بمدينة شبرا الخيمة، لشراء متطلبات لهم، هاجمه كلب ضال بالشارع وقام بعقره، مما أصابه بجروح وإصابات متفرقة بجسده ووجه.

وتابع قائلا، تم نقل نجلى لمستشفى ناصر العام، ثم أحيل لمستشفى العباسية لأن حالته خطيرة لأن الميكروب وصل للمخ، مطالبا المسؤولين بضرورة التخلص من تلك الكلاب الضالة التى تفتك بالأطفال وتعرض حياتهم للموت.

وطالب أهالى شبرا الخيمة بضرورة قيام المسؤولين بالقضاء على تلك الكلاب الضالة التى ملأت الشوارع وأمام المدارس، قبل حدوث كارثة مثل حالة عبدالرحمن، كما طالبوا بتوفير الأمصال بالمستشفيات حتى يتم إنقاذ أى حالة تتعرض لذلك.

وكان قد تلقى حى غرب شبرا الخيمة بلاغا من بعض المواطنين بهجوم مجموعة كلاب ضالة على طفل يدعى عبد الرحمن أشرف 14 عاما وإصابته إصابات بالغة وتم نقله إلى مستشفى حميات العباسية وتم حجزه للعلاج وسط حالة من الاستياء والغضب بين المواطنين بسبب انتشار الكلاب الضالة بأعداد كبيرة فى الشوارع بشكل يهدد حياتهم وحياة أبنائهم.

وطالب الأهالى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بسرعة شن حملات مكبرة للتخلص من الكلاب الضالة التى باتت تهدد كارثة وتثير الرعب فى الشوارع قبل فوات الأوان ووقوع ضحايا ومصابين.

 

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شبرا الخيمة

كلاب ضالة

القليوبيه

عقر كلب

انتشار الكلاب الضاله

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