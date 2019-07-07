صور.. لجنة من صندوق تطوير العشوائيات تتفقد أعمال التطوير بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تفقدت لجنة من صندوق تطوير العشوائيات بوزارة الإسكان ممثله فى الدكتورة سوزان نادر ممثل صندوق تطوير العشوائيات، يرافقها ممثلين من جهاز التعمير ومهندسى المكاتب الاستشارية بتفقد أعمال التطوير بمنطقتى الملاحة 1 والملاحة 2 بالغردقة .

وأكد بيان من محافظة البحر الأحمر، أن اللحنة تفقدت الأعمال للوقوف على الموقف التنفيذى للإعمال بهذه المناطق، حيث أكد المحافظ مسبقا على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال التى تتم بالمناطق الموضوعة بخطة التطوير الحضرى وذلك لتمتع المواطنين بالحياة الكريمة.

كما أكد المحافظ على الجهات التنفيذية بسرعة البدء فى تطوير ورصف الشوارع الرئيسية التى تربط المناطق والشوارع التى تم الانتهاء منها .

ومن جانبها أكدت الدكتورة سوزان نادر ممثل صندوق تطوير العشوائيات على ضرورة الانتهاء من تركيب درجات سلالم للمنازل، وذلك لخدمة الأهالى والحفاظ على المنظر الجمالى لمناطق التطوير .



جولة لجنة تطوير العشوائيات بمنطقتى الملاحة 1 و2



جولة لجنة تطوير العشوائيات بمنطقتى الملاحة 1 و2



جولة لجنة تطوير العشوائيات بمنطقتى الملاحة 1 و2



جولة لجنة تطوير العشوائيات بمنطقتى الملاحة 1 و2