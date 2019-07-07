سوبر كورة
Ads
الأحد، 07 يوليه 2019 09:40 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. كل ما تريد معرفته عن أقدم هرم فى تاريخ مصر على أرض المنيا

الأحد، 07 يوليه 2019 09:00 ص
صور.. كل ما تريد معرفته عن أقدم هرم فى تاريخ مصر على أرض المنيا هرم حبنو بالمنيا
المنيا فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعد محافظة المنيا من أهم المحافظات الشاهدة على التاريخ المصرى فى عصوره المختلفة، إذ تحتضن العديد من الآثار المصرية القديمة، واليونانية والرومانية، وصولًا للآثار القبطية والإسلامية الفريدة من نوعها، إلا أن منطقة الكوم الأحمر بمنطقة شرق النيل تعد من المناطق ذات الطابع الخاص، كونها تحتوى على أحد الأهرامات أرجعته الدراسات المتعددة إلى أنه أقدم من أهرامات الجيزة .
 
" اليوم السابع " يقدم فى هذا التقرير 10 معلومات عن ذلك الهرم :
 
1 – يقع الهرم على بعد 10 كيلو مترات من مدينة المنيا فى منطقة الكوم الأحمر الأثرية الكائنة جنوب قرية زاوية سلطان شرق النيل.
 
2 – العديد من الدراسات قالت إن المنطقة تمثل عاصمة الإقليم السادس عشر، والذى كان يرمز له بحيوان يسمى "الوعل"، وهو أحد فصائل الغزلان.
 
3 – سمى الهرم باسم "حبنو".
 
 4 – تم اكتشاف الهرم عام 1845 على يد العالم الألمانى "بسليوس" وعالم ألمانى، إذ كان الهرم مدفونا تحت الرمال .
 
5 – الرمال دفنت الهرم مرة أخرى، وأعيد اكتشافه عام 1912 على يد بعثة ألمانية ثانية.
 
6- الأبحاث العلمية حول الهرم أرجعته للأسرة الثالثة، وأنه يسبق أهرامات محافظة الجيزة .
 
7 – تشييد الهرم جاء بشكل مدرج في محاولة ممن قاموا ببنائه لأن يكون أشبه بهرم زوسر، و هناك ممرات أسفله، ولم يتم البحث فيها.
 
8 -  كل ضلع من أضلاع الهرم تبلغ نحو 22 مترًا و40 سنتيمتر.
 
9 -  الهرم غير مكتمل البناء من أعلى، وترددت بعض الأراء عن أن السبب فى فتحته من أعلى هو قيام البعثات الأثرية القديمة بفتحه للتعرف عن ما بداخله.
 
10 - بجوار الهرم أعلى الجبل الشرقى مقبرة "نفرسخرو"، وترجع لعصر الدولة الحديثة، وكانت تحوي تمثال للآله "حوتى" إله الحكمة عند المصريين القدماء، بينما لم يستدل حتى الآن عن الحاكم الذى كان يحكم تلك المنطقة.
 
اللوحة الأثرية بمدخل المنطقة أمام الهرم
اللوحة الأثرية بمدخل المنطقة أمام الهرم

الهرم الأثري بالمنيا
الهرم الأثري بالمنيا

الهرم
الهرم

محيط الهرم
محيط الهرم

هرم المنيا
هرم المنيا

 


آثار المنيا

الأهرامات

هرم المنيا

أقدم هرم في مصر

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لأولى ثانوى.. تعرف على الجدول المعدل لامتحان الفرصة الثانية فى 11 معلومة

لأولى ثانوى.. تعرف على الجدول المعدل لامتحان الفرصة الثانية فى 11 معلومة

صور.. كل ما تريد معرفته عن أقدم هرم فى تاريخ مصر على أرض المنيا

صور.. كل ما تريد معرفته عن أقدم هرم فى تاريخ مصر على أرض المنيا

مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

طقس اليوم حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

طقس اليوم حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

مفيش مشكلة ملهاش حل.. وصفات طبيعية للتخلص من آثار المكياج

مفيش مشكلة ملهاش حل.. وصفات طبيعية للتخلص من آثار المكياج

8 حالات لن يتم التصالح عليها فى مخالفات البناء بالقانون الجديد.. تعرف عليها

8 حالات لن يتم التصالح عليها فى مخالفات البناء بالقانون الجديد.. تعرف عليها

معلومات جديدة عن مسلسل Lord of the Rings.. يأتى فى 5 مواسم

معلومات جديدة عن مسلسل Lord of the Rings.. يأتى فى 5 مواسم

لو عايز تحول لابنك من المدرسة.. 17 معلومة تلخص الإجراءات المطلوبة

لو عايز تحول لابنك من المدرسة.. 17 معلومة تلخص الإجراءات المطلوبة

سيلفيستر يعلن والجمهور ينتظر.. بدء تصوير فيلم The Expendables 4

سيلفيستر يعلن والجمهور ينتظر.. بدء تصوير فيلم The Expendables 4

أحمد شوبير يتقدم باستقالته من اتحاد الكرة بعد الإخفاق الأفريقى

أحمد شوبير يتقدم باستقالته من اتحاد الكرة بعد الإخفاق الأفريقى

12 خطوة لحماية بطاقتك الائتمانية من السرقة.. تعرف عليها

12 خطوة لحماية بطاقتك الائتمانية من السرقة.. تعرف عليها

عايزة تفضلى شباب على طول.. خطوات تحضير ماسك الموز للتخلص من التجاعيد

عايزة تفضلى شباب على طول.. خطوات تحضير ماسك الموز للتخلص من التجاعيد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة