صور.. كل ما تريد معرفته عن أقدم هرم فى تاريخ مصر على أرض المنيا

المنيا فريق المحافظات

تعد محافظة المنيا من أهم المحافظات الشاهدة على التاريخ المصرى فى عصوره المختلفة، إذ تحتضن العديد من الآثار المصرية القديمة، واليونانية والرومانية، وصولًا للآثار القبطية والإسلامية الفريدة من نوعها، إلا أن منطقة الكوم الأحمر بمنطقة شرق النيل تعد من المناطق ذات الطابع الخاص، كونها تحتوى على أحد الأهرامات أرجعته الدراسات المتعددة إلى أنه أقدم من أهرامات الجيزة .

" اليوم السابع " يقدم فى هذا التقرير 10 معلومات عن ذلك الهرم :

1 – يقع الهرم على بعد 10 كيلو مترات من مدينة المنيا فى منطقة الكوم الأحمر الأثرية الكائنة جنوب قرية زاوية سلطان شرق النيل.

2 – العديد من الدراسات قالت إن المنطقة تمثل عاصمة الإقليم السادس عشر، والذى كان يرمز له بحيوان يسمى "الوعل"، وهو أحد فصائل الغزلان.

3 – سمى الهرم باسم "حبنو".

4 – تم اكتشاف الهرم عام 1845 على يد العالم الألمانى "بسليوس" وعالم ألمانى، إذ كان الهرم مدفونا تحت الرمال .

5 – الرمال دفنت الهرم مرة أخرى، وأعيد اكتشافه عام 1912 على يد بعثة ألمانية ثانية.

6- الأبحاث العلمية حول الهرم أرجعته للأسرة الثالثة، وأنه يسبق أهرامات محافظة الجيزة .

7 – تشييد الهرم جاء بشكل مدرج في محاولة ممن قاموا ببنائه لأن يكون أشبه بهرم زوسر، و هناك ممرات أسفله، ولم يتم البحث فيها.

8 - كل ضلع من أضلاع الهرم تبلغ نحو 22 مترًا و40 سنتيمتر.

9 - الهرم غير مكتمل البناء من أعلى، وترددت بعض الأراء عن أن السبب فى فتحته من أعلى هو قيام البعثات الأثرية القديمة بفتحه للتعرف عن ما بداخله.

10 - بجوار الهرم أعلى الجبل الشرقى مقبرة "نفرسخرو"، وترجع لعصر الدولة الحديثة، وكانت تحوي تمثال للآله "حوتى" إله الحكمة عند المصريين القدماء، بينما لم يستدل حتى الآن عن الحاكم الذى كان يحكم تلك المنطقة.