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صور ..غرفة القاهرة تحصر خسائر المحال فى حريق سوق الخضار بالعتبة

الأحد، 07 يوليه 2019 06:47 م
صور ..غرفة القاهرة تحصر خسائر المحال فى حريق سوق الخضار بالعتبة حريق سوق الخضار بالعتبة
كتب أحمد حمادة

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كثفت اللجنة التى شكلتها الغرفة التجارية بالقاهرة، برئاسة المهندس إبراهيم العربى، لمتابعة المتضررين من حريق سوق الخضار بالعتبة عملها لحصر المتضررين من الحريق، وقامت اللجنة اليومن الأحد بجولة في السوق لمتابعة آخر التطورات، والانتهاء من حصر المتضررين لاتخاذ إجراءات المساندة المادية والمعنوية والاستشارية لاعادتهم من جديد إلى نشاطهم.

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وقال المهندس إبراهيم العربي قى بيان للعرفة ، انه كلف أحمد الوسيمي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة بالنزول مع أعضاء اللجنة إلى السوق، وسرعة الانتهاء من الحصر بالتعاون مع ممثلين من السوق نفسه و استعجال الإجراءات ورفع تقريرًا مفصلاً عن الحصر النهائي للمتضررين؛ حتى يتسنى لنا اتخاذ إجراءات سريعة تجاه المتضررين لاعادتهم من جديد لأنشطتهم حتى لا يتأثر ممارسى هذه الأنشطة أو العاملين لديهم.

 

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وأكد  العربي ، للجنة بسرعة الانتهاء من عملها والتعاون مع المتضررين علي أرض الواقع من داخل السوق حتي يكون الحصر واقعي ويمثل المتضررين الحقيقيين، مؤكدًا أن الغرفة ستساند هؤلاء التجار المتضررين و هذه التجارة مصدر رزقهم .

من جانبها أعلنت اللجنة أن التقرير النهائي عن عملية الحصر سيكون جاهز علي مكتب المهندس إبراهيم العربي  خلال ساعات  وشامل الحصر النهائي وكافة التفاصيل.

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الغرفة التجارية

ابراهيم العربى

حريق العتبة

حريق سوق الخضار بالعتبة

حصر خسائر حريق سوق

سوق الخضار بالعتبة

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