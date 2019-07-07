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صور.. ضبط سيارة بالقناطر الخيرية تحمل المواطنين تعريفة أزيد من المقررة

الأحد، 07 يوليه 2019 11:46 ص
صور.. ضبط سيارة بالقناطر الخيرية تحمل المواطنين تعريفة أزيد من المقررة جانب من الحملة بمدينة القناطر الخيرية
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة القناطر الخيرية، برئاسة رحاب المزين رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، حملة اليوم الأحد، لتفقد مواقف سيارات الأجرة بالمدينة "موقف التحرير - موقف بنها - موقف الشرفا"، لمتابعة مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة والتى اعتمدها الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية. 

وأوضحت رحاب المزين، أن الحملة تستهدف عدم استغلال المواطنين بعد زيادة أسعار الوقود من قبل اصحاب السيارات، مشيرة إلى أنه تم ضبط سيارة خط "القناطر الخيرية - دروة"، وتقوم بالتحميل زيادة عن التعريفة المقررة، وبناءا عليه تم سحب رخصة السائق واللوحات المعدنية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده. 

وأشارت رئيس مدينة القناطر الخيرية، إلى أنه تم التنبيه علي جميع السائقين بالالتزام بالتعريفة المقررة، وضع استيكرات بالمواقف توضح قيمة تعريفة الركوب المحددة قانونا من قبل المحافظة لعدم استغلال المواطنين الذين هم محل اهتمام القيادة السياسية.

جانب من الحملة (1)
جانب من الحملة (1)

 

جانب من الحملة (2)
جانب من الحملة (2)

 

جانب من الحملة (3)
جانب من الحملة (3)

 

جانب من الحملة (4)
جانب من الحملة (4)

 

جانب من الحملة (5)
جانب من الحملة (5)

 

جانب من الحملة (6)
جانب من الحملة (6)

 


اخبار القليوبية

تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية

مواقف القليوبية

اسعار الوقود

اسعار الاجرة

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