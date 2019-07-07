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صور.. رفع الأعلام الفلسطينية فى مستوطنات الضفة لتخويف الإسرائيلية من إقامة دولة

الأحد، 07 يوليه 2019 01:33 م
صور.. رفع الأعلام الفلسطينية فى مستوطنات الضفة لتخويف الإسرائيلية من إقامة دولة علم فلسطين
كتب- هاشم الفخرانى

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علّقت منظمة "ركافيم" الاستيطانية فجر اليوم الأحد المئات من أعلام فلسطين في أكثر من مقطع من شوارع الضفة الغربية المحتلة، ضمن حملتها لتخويف المستوطنين من خطورة إقامة دولة فلسطينية.

 

وذكرت وكالة "صفا" الفلسطينية أن المستوطنين فوجئوا صباح اليوم بتعليق الأعلام في شوارع الضفة، معربين عن غضبهم من هذه الخطوة لاعتقادهم أن السلطة الفلسطينية هي التي تقف خلفها.

 

علم فلسطين
علم فلسطين

 

وعلّقت المنظمة خلال ساعات الفجر الأولى الأعلام عبر روافع مخصصة، ودون اعتراضهم من جيش الاحتلال.

 

العلم الفلسطينى يضع على أحد المستوطنات
العلم الفلسطينى 

 

في حين يأتي تعليق الأعلام ضمن حملة للمنظمة تحت عنوان "دورة إرهاب في داخل بيتنا"، إذ يسعى القائمون على الحملة أيضًا لتحريض الحكومة الإسرائيلية لمنع البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة "C" حسب اتفاق أوسلو.

 

علم فلسطين
علم فلسطين

 

 


فلسطين

اسرائيل

الضفة الغربية

المستوطنات

تل ابيب

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