صور.. رفع أطنان القمامة من جانبى شريط السكة الحديد بالمحلة

نفذ حى أول وثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حملة نظافة مشتركة ظهر اليوم الأحد، لرفع اكوام القمامة المتراكمة بجوار شريط السكة الحديد بالمحلة، والتى ينتج عنها انبعاث روائح كريهة، إضافة للأضرار البيئية الناجمة عن إشعال النيران فيها، التى تؤذى سكان منطقة الجمهورية والمستعمرة.

شارك فى الحملة اللواء خالد فوزى رئيس حى ثان المحلة، ولمياء عبد اللطيف خليفه نائب رئيس حى ثان المحلة، وسعد نصر مشرف عام النظافة بأول وثان المحلة، ولوادر وسيارات رفع القمامة التابعة لحى أول وثان المحلة، والجراج المركزى لمجلس مدينة المحلة.

وأسفرت الحملة عن رفع مئات الأطنان من القمامة المتراكمة على شريط السكة الحديد بداية من منطقة منشية البكرى وحتى ميدان الشون، ونقلها إلى مصنع تدوير القمامة بطريق الجابرية.