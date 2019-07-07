سوبر كورة
Ads
الأحد، 07 يوليه 2019 06:57 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. رفع أطنان القمامة من جانبى شريط السكة الحديد بالمحلة

الأحد، 07 يوليه 2019 06:00 م
صور.. رفع أطنان القمامة من جانبى شريط السكة الحديد بالمحلة جانب من اطنان المخلفات على جانبى شريط السكة الحديد
الغربية – عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفذ حى أول وثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حملة نظافة مشتركة ظهر اليوم الأحد، لرفع اكوام القمامة المتراكمة بجوار شريط السكة الحديد بالمحلة، والتى ينتج عنها انبعاث روائح كريهة، إضافة للأضرار البيئية الناجمة عن إشعال النيران فيها، التى تؤذى سكان منطقة الجمهورية والمستعمرة.

شارك فى الحملة اللواء خالد فوزى رئيس حى ثان المحلة، ولمياء عبد اللطيف خليفه نائب رئيس حى ثان المحلة، وسعد نصر مشرف عام النظافة بأول وثان المحلة، ولوادر وسيارات رفع القمامة التابعة لحى أول وثان المحلة، والجراج المركزى لمجلس مدينة المحلة.

وأسفرت الحملة عن رفع مئات الأطنان من القمامة المتراكمة على شريط السكة الحديد بداية من منطقة منشية البكرى وحتى ميدان الشون، ونقلها إلى مصنع تدوير القمامة بطريق الجابرية.

 
66027402_416724698926190_2072947540004700160_n
 
 

66083621_416724298926230_5749597767680917504_n
 
66139164_416724072259586_6347065784849661952_n
 
 

66285922_416725585592768_6158495550661459968_n
 
 

66438776_416724235592903_5189887538155749376_n
 
 
 

حى ثان المحله

حمله نظافه

تلال القمامة

رفع مخلفات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تراكم القمامة أمام مدرسة وكشك غاز ينذر بكارثة بالمحلة.. صور

الأحد، 07 يوليه 2019 01:20 م

اضبط مخالفة.. طفح الصرف الصحى فى شوارع قرية عياش بالمحلة

الأحد، 07 يوليه 2019 02:00 ص

استجابة لـ"اليوم السابع".. تغطية بالوعة مكشوفة أمام نادٍ بمنشية البكرى بالمحلة

الأحد، 07 يوليه 2019 01:50 ص

محافظ كفر الشيخ يكلف وكيل الشباب والرياضة بتلافي العيوب بملعب محلة موسى الخماسى

السبت، 06 يوليه 2019 04:48 م

صور.. حملة نظافة مكبرة لرفع تراكمات القمامة بالمحلة عقب زيارة محافظ الغربية

السبت، 06 يوليه 2019 03:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد إعلان السيسى بدء سريانها..اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ×11معلومة

بعد إعلان السيسى بدء سريانها..اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ×11معلومة

موجز 6.. بدء رفع سن المعاش لـ61 سنة من 2032 ويصل 65 عاما فى 2040

موجز 6.. بدء رفع سن المعاش لـ61 سنة من 2032 ويصل 65 عاما فى 2040

لماذا رحل اتحاد الكرة مستقيلا ولم تتم إقالته ؟

لماذا رحل اتحاد الكرة مستقيلا ولم تتم إقالته ؟

رسمياً ..مجلس اتحاد الكرة يقدم استقالة جماعية إلى ثروت سويلم

رسمياً ..مجلس اتحاد الكرة يقدم استقالة جماعية إلى ثروت سويلم

مدبولي: اجتماعات دورية لمتابعة مشروعات العاصمة الإدارية استعدادا للانتقال إليها

مدبولي: اجتماعات دورية لمتابعة مشروعات العاصمة الإدارية استعدادا للانتقال إليها

بركان 6 يوليو يكشف "عورات" الكرة المصرية.. الخروج المؤسف للمنتخب الوطنى من أمم أفريقيا يؤكد الأخطاء الإدارية والفنية فى اتحاد الكرة والمنتخب.. خطايا مجلس الجبلاية وأجيرى تقود الفراعنة للسقوط أمام الأولاد

بركان 6 يوليو يكشف "عورات" الكرة المصرية.. الخروج المؤسف للمنتخب الوطنى من أمم أفريقيا يؤكد الأخطاء الإدارية والفنية فى اتحاد الكرة والمنتخب.. خطايا مجلس الجبلاية وأجيرى تقود الفراعنة للسقوط أمام الأولاد

240 ألف دولار شرطا جزائيا فى عقد أجيرى.. ومحاولات لفسخ العقد بالتراضى

240 ألف دولار شرطا جزائيا فى عقد أجيرى.. ومحاولات لفسخ العقد بالتراضى

إحالة 21 سائق سرفيس بالقاهرة للنيابة لعدم التزامهم بالتعريفة الجديدة

إحالة 21 سائق سرفيس بالقاهرة للنيابة لعدم التزامهم بالتعريفة الجديدة

ذكرى شهداء الكتيبة 103 فى كمين البرث بكاريكاتير اليوم السابع

ذكرى شهداء الكتيبة 103 فى كمين البرث بكاريكاتير اليوم السابع

سوبر كورة.. رينارد يقترب من الدورى المصرى وصراع ثنائى على ضمه

سوبر كورة.. رينارد يقترب من الدورى المصرى وصراع ثنائى على ضمه

خطة لتوفير 110 آلاف فرصة عمل بالثروة المعدنية و700 مليون دولار استثمارات بالقطاع

خطة لتوفير 110 آلاف فرصة عمل بالثروة المعدنية و700 مليون دولار استثمارات بالقطاع

من يحاكم "الفشلة" فى اتحاد الكرة؟.. الشارع المصرى "يغلى" بعد السقوط المؤسف للفراعنة بامم افريقيا 2019.. مطالب بعقاب من أساءوا استغلال السلطة.. أجهزة الدولة وفرت كل سبل الدعم ومجلس الجبلاية لم يفكر إلا فى البزنس

من يحاكم "الفشلة" فى اتحاد الكرة؟.. الشارع المصرى "يغلى" بعد السقوط المؤسف للفراعنة بامم افريقيا 2019.. مطالب بعقاب من أساءوا استغلال السلطة.. أجهزة الدولة وفرت كل سبل الدعم ومجلس الجبلاية لم يفكر إلا فى البزنس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة