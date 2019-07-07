سوبر كورة
Ads
الأحد، 07 يوليه 2019 08:07 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. رئيس مدينة قها تستقل "ميكروباص" وتضبط صاحبه لعدم التزامه بالتعريفة

الأحد، 07 يوليه 2019 07:44 م
صور.. رئيس مدينة قها تستقل "ميكروباص" وتضبط صاحبه لعدم التزامه بالتعريفة رئيس مدينة قها وسط المواطنين
القليوبية - إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة قها في القليوبية، برئاسة المهندسة أمل فوزى رئيس المدينة، حملة على مواقف المدينة لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة، وعدم ترك المواطن فريسة لاستغلال سائقى السيارات الأجرة، وذلك بناء على تعليمات الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، بشأن مدى التزام سائقي السيارات الأجرة بالتعريفة الجديدة.

وقامت المهندسة أمل فوزي رئيس الوحدة المحلية لمدينة قها، باستقلال سيارة أجرة من موقف مدينة طوخ، للتأكد من التعامل مع الركاب بالأسعار الجديدة والالتزام بها.

وأوضحت، أنه تم ضبط السيارة وعمل مذكره بقسم شرطة قها، وتم التحفظ على السيارة فى قسم الشرطة لاستكمال الإجراءات، وتم تحرير محضر جنح مرور قها رقم 78 مخالفات، وتحرير محضر للسير بدون رخصة قيادة، والسير بدون بطاقة تحقيق الشخصية، ومخالفة تعريفه الركوب، والسير برخصة تسيير منتهية، مشيرة إلى أن السيارة تحمل لوحات رقم  ق ن ر 4358 ميكروباص أجرة.

 رئيس مدينة قها تستقل سيارة ميكروباص (1)

رئيس مدينة قها تستقل سيارة ميكروباص    

 
رئيس مدينة قها تستقل سيارة ميكروباص (4)
رئيس مدينة قها تستقل سيارة ميكروباص

رئيس مدينة قها تستقل سيارة ميكروباص (6)
رئيس مدينة قها تستقل سيارة ميكروباص 

رئيس مدينة قها تستقل سيارة ميكروباص (7)
رئيس مدينة قها تستقل سيارة ميكروباص 
رئيس مدينة قها تستقل سيارة ميكروباص (9)
رئيس مدينة قها تستقل سيارة ميكروباص 
 
رئيس مدينة قها تستقل سيارة ميكروباص (10)
رئيس مدينة قها تستقل سيارة ميكروباص 

رئيس مدينة قها تستقل سيارة ميكروباص (11)
رئيس مدينة قها تستقل سيارة ميكروباص 

 

 

 

اخبار القليوبية

مدينة قها

تعريفة الركوب بالقليوبية

اسعار الوقود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد إعلان السيسى بدء سريانها..اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ×11معلومة

بعد إعلان السيسى بدء سريانها..اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ×11معلومة

موجز 6.. بدء رفع سن المعاش لـ61 سنة من 2032 ويصل 65 عاما فى 2040

موجز 6.. بدء رفع سن المعاش لـ61 سنة من 2032 ويصل 65 عاما فى 2040

لماذا رحل اتحاد الكرة مستقيلا ولم تتم إقالته ؟

لماذا رحل اتحاد الكرة مستقيلا ولم تتم إقالته ؟

رسمياً ..مجلس اتحاد الكرة يقدم استقالة جماعية إلى ثروت سويلم

رسمياً ..مجلس اتحاد الكرة يقدم استقالة جماعية إلى ثروت سويلم

مدبولي: اجتماعات دورية لمتابعة مشروعات العاصمة الإدارية استعدادا للانتقال إليها

مدبولي: اجتماعات دورية لمتابعة مشروعات العاصمة الإدارية استعدادا للانتقال إليها

بركان 6 يوليو يكشف "عورات" الكرة المصرية.. الخروج المؤسف للمنتخب الوطنى من أمم أفريقيا يؤكد الأخطاء الإدارية والفنية فى اتحاد الكرة والمنتخب.. خطايا مجلس الجبلاية وأجيرى تقود الفراعنة للسقوط أمام الأولاد

بركان 6 يوليو يكشف "عورات" الكرة المصرية.. الخروج المؤسف للمنتخب الوطنى من أمم أفريقيا يؤكد الأخطاء الإدارية والفنية فى اتحاد الكرة والمنتخب.. خطايا مجلس الجبلاية وأجيرى تقود الفراعنة للسقوط أمام الأولاد

240 ألف دولار شرطا جزائيا فى عقد أجيرى.. ومحاولات لفسخ العقد بالتراضى

240 ألف دولار شرطا جزائيا فى عقد أجيرى.. ومحاولات لفسخ العقد بالتراضى

إحالة 21 سائق سرفيس بالقاهرة للنيابة لعدم التزامهم بالتعريفة الجديدة

إحالة 21 سائق سرفيس بالقاهرة للنيابة لعدم التزامهم بالتعريفة الجديدة

ذكرى شهداء الكتيبة 103 فى كمين البرث بكاريكاتير اليوم السابع

ذكرى شهداء الكتيبة 103 فى كمين البرث بكاريكاتير اليوم السابع

سوبر كورة.. رينارد يقترب من الدورى المصرى وصراع ثنائى على ضمه

سوبر كورة.. رينارد يقترب من الدورى المصرى وصراع ثنائى على ضمه

خطة لتوفير 110 آلاف فرصة عمل بالثروة المعدنية و700 مليون دولار استثمارات بالقطاع

خطة لتوفير 110 آلاف فرصة عمل بالثروة المعدنية و700 مليون دولار استثمارات بالقطاع

من يحاكم "الفشلة" فى اتحاد الكرة؟.. الشارع المصرى "يغلى" بعد السقوط المؤسف للفراعنة بامم افريقيا 2019.. مطالب بعقاب من أساءوا استغلال السلطة.. أجهزة الدولة وفرت كل سبل الدعم ومجلس الجبلاية لم يفكر إلا فى البزنس

من يحاكم "الفشلة" فى اتحاد الكرة؟.. الشارع المصرى "يغلى" بعد السقوط المؤسف للفراعنة بامم افريقيا 2019.. مطالب بعقاب من أساءوا استغلال السلطة.. أجهزة الدولة وفرت كل سبل الدعم ومجلس الجبلاية لم يفكر إلا فى البزنس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة