صور.. رئيس مدينة قها تستقل "ميكروباص" وتضبط صاحبه لعدم التزامه بالتعريفة

وقامت المهندسة أمل فوزي رئيس الوحدة المحلية لمدينة قها، باستقلال سيارة أجرة من موقف مدينة طوخ، للتأكد من التعامل مع الركاب بالأسعار الجديدة والالتزام بها.

وأوضحت، أنه تم ضبط السيارة وعمل مذكره بقسم شرطة قها، وتم التحفظ على السيارة فى قسم الشرطة لاستكمال الإجراءات، وتم تحرير محضر جنح مرور قها رقم 78 مخالفات، وتحرير محضر للسير بدون رخصة قيادة، والسير بدون بطاقة تحقيق الشخصية، ومخالفة تعريفه الركوب، والسير برخصة تسيير منتهية، مشيرة إلى أن السيارة تحمل لوحات رقم ق ن ر 4358 ميكروباص أجرة.

رئيس مدينة قها تستقل سيارة ميكروباص



رئيس مدينة قها تستقل سيارة ميكروباص



رئيس مدينة قها تستقل سيارة ميكروباص



رئيس مدينة قها تستقل سيارة ميكروباص



رئيس مدينة قها تستقل سيارة ميكروباص



رئيس مدينة قها تستقل سيارة ميكروباص