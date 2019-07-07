صور.. رئيس مدينة سمنود يقود حملة نظافة ويتابع تطبيق تعريفة الركوب

الغربية – مصطفى عادل

قاد اللواء علاء الدين يوسف رئيس مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، حملة نظافة بشوارع المدينة، لرفع تراكمات القمامة المتراكمة، بمشاركة سيارات جهاز النظافة والجراج المركزي بمجلس مدينة سمنود وسيارات الوحدات المحلية.

وأسفرت الحملة عن رفع كميات كبيرة من تراكمات القمامة الموجودة فى الشوارع، باستخدام اللوادر ونقلها لاماكن تجميع القمامة.

كما تابع رئيس مدينة سمنود، تطبيق تعريفة الركوب الجديدة فى مواقف سمنود، بتوجيهات اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفه الجديدة وعدم استغلال المواطنين.

واستمع رئيس المدينة للمواطنين وطالبهم بعدم دفع أكثر من التعريفة المقررة، وقام رئيس المدينة بتعليق استيكرات بالتعريفة الجديدة على سيارات السيرفيس، مشددا على السائقين بالالتزام بالتعريفه الجديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

رئيس مدينة سمنود يقود حملة نظافة (1)



رئيس مدينة سمنود يقود حملة نظافة (2)



رئيس مدينة سمنود يقود حملة نظافة (3)



رئيس مدينة سمنود يقود حملة نظافة (4)



رئيس مدينة سمنود يقود حملة نظافة (6)



رئيس مدينة سمنود يقود حملة نظافة (7)



رئيس مدينة سمنود يقود حملة نظافة (9)