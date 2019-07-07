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صور.. رئيس جامعة الأقصر يتفقد أعمال إختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة

الأحد، 07 يوليه 2019 11:00 ص
صور.. رئيس جامعة الأقصر يتفقد أعمال إختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة الدكتور بدوى شحات رئيس جامعة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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تفقد الدكتور بدوى شحات رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأحد، أعمال إختبارات القدرات التى تجرى بكلية الفنون الجميلة بالمحافظة، لمتابعة الإختبارات ولقاء الطلاب خلالها، وذلك برفقة الدكتور هشام المعداوى عميد الكلية، والدكتور صالح عبد المعطى أستاذ الجرافيك بالكلية.

وخلال جولته أكد رئيس جامعة الأقصر، على ضرورة توفير كافة السبل لراحة الطلاب المتقدمين لأداء الإختبارات، وبحث فى لقاء مع قيادات كلية الفنون الجميلة بالأقصر سبل تطوير منظومة العملية بالكلية خلال الفترة المقبلة، وذلك مع إستقلال جامعة الأقصر لضمان أفضل دعم للطلاب والرقى بمستوى الكلية بصورة أكبر.

وكان قد عقد الدكتور بدوى شحات رئيس جامعة الأقصر، اجتماعاً مع وكلاء كليات الجامعة، لشئون التعليم والطلاب، وشئون البيئة وخدمة المجتمع، وشئون الدراسات العليا والبحوث، أكد خلاله أن الجامعة الآن فى مرحلة البناء وتحتاج جهد الجميع ليكتمل هذا الصرح العلمى الذى يساهم فى التنمية المستدامة التى تقوم بها الدولة الآن فى كل القطاعات. مطالباً بضرورة التواصل مع الإدارات بالجامعة لسرعة انجاز التكليفات وتحقيق مطالب طلاب الليسانس أو البكالوريوس أو طلاب الدراسات العليا أو المواطنين من خلال قطاع خدمة المجتمع، مشيراً إلى أن جامعة الأقصر بصدد وضع استراتيجية تتماشى مع استراتيجية الدولة 2030، وأيضا صياغة رؤية ورسالة الجامعة لتواكب التطور السريع فى التكنولوجيا فى التعليم والبحث العلمى، مؤكداً أن مقر الجامعة الجديد يحتاج إلى بذل الجهد لتكتمل مراحل الجامعة سواء الانشاءات أو التشجير وغير ذلك من المرافق.

 

رئيس جامعة الأقصر يتفقد أعمال إختبارات القدرات (1)
رئيس جامعة الأقصر يتفقد أعمال إختبارات القدرات (1)

 

رئيس جامعة الأقصر يتفقد أعمال إختبارات القدرات (3)
رئيس جامعة الأقصر يتفقد أعمال إختبارات القدرات (3)

 

رئيس جامعة الأقصر يتفقد أعمال إختبارات القدرات (4)
رئيس جامعة الأقصر يتفقد أعمال إختبارات القدرات (4)

 

رئيس جامعة الأقصر يتفقد أعمال إختبارات القدرات (5)
رئيس جامعة الأقصر يتفقد أعمال إختبارات القدرات (5)

 

رئيس جامعة الأقصر يتفقد أعمال إختبارات القدرات (6)
رئيس جامعة الأقصر يتفقد أعمال إختبارات القدرات (6)

 

رئيس جامعة الأقصر يتفقد أعمال إختبارات القدرات (7)
رئيس جامعة الأقصر يتفقد أعمال إختبارات القدرات (7)

 

رئيس جامعة الأقصر يتفقد أعمال إختبارات القدرات (8)
رئيس جامعة الأقصر يتفقد أعمال إختبارات القدرات (8)

 


كلية الفنون الجميلة بالاقصر

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اختبارات قدرات

الفنون الجميلة

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