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صور.. رؤساء مدن كفر الشيخ كعب داير على المواقف لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة

الأحد، 07 يوليه 2019 05:40 م
صور.. رؤساء مدن كفر الشيخ كعب داير على المواقف لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة رؤساء مدن كفر الشيخ يتفقدون مواقف سيارات الأجرة لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهدت مواقف سيارات الأجرة والسرفيس بمدن محافظة كفر الشيخ، جولات ميدانية لرؤساء المدن، تنفيذاً لتكليفات الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، بمتابعة إنضباط حركة السير داخل مواقف سيارات السرفيس وأجرة مواقف المراكز والقرى بعد زيادة أسعار المواد البترولية، فضلاً عن مدى إنضباط محطات الوقود وإلتزامها بتطبيق الأسعار الجديدة، ومدى إلتزام سائقى الأجرة داخل المواقف بالتعريفة الجديدة للمواصلات.

وتابع هانى يوسف، رئيس مركز ومدينة الرياض، موقف الرياض لسيارات الأجرة، لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة، كما تابع سير العمل فى محطات الوقود،ولصق الإستكارات على السيارات بالمواقف. 

وتابع طلعت عبدالقادر، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الحالة العامة لمجمع مواقف مدينة بلطيم والمواقف الفرعية، بالتنسيق الكامل مع إدارة مرور كفرالشيخ، ورفع الإعلانات المرئية بالتسعيرة الجديدة أمام الركاب، والتنبيه بنشر الوعى الثقافى بين المسافرين والقادمين من وإلى المراكز والمحافظات الإخرى، وذلك بعد تحريك أسعار المحروقات للشريحة الرابعة والأخيرة، مؤكداً أن الحركة تسير بشكل طبيعى ولن نتلقى اى شكاوى أو تجاوزات حتى الأن، والهدوء يسود مجمع مواقف بلطيم والحركة مستمرة وملتزمون بالتعريفة الجديدة بعد تحريك أسعار المحروقات.

كما تفقد المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، سير العمل بموقف كفر الشيخ العمومى ، والالتزام بتعريفة الأجرة الجديدة فى مجمع المواقف الرئيسى بكفرالشيخ، واطمأن على تواجد لوحات التعريف بالأجرة بكل موقف بجانب طباعة التعريفة الجديدة لجميع خطوط سير السيارات من كفرالشيخ إلى جميع مدن المحافظة، وكذلك مدن وقرى المحافظة، مشدداً بمعاقبة جميع السائقين المخالفين لتعريفة الأجرة الجديدة، ومن يستغل المواطنين فى هذه الفترة.

كما تابع عبدالمحسن الأودن، رئيس مركز ومدينة فوه، انتظام العمل وحركة سير السيارات وتعليق التعريفة الجديدة بأماكن مختلفة بمجمع المواقف، وذلك بحضور العميد هشام مطر، مأمور مركز شرطة فوه، والرائد بهاء حمودة، رئيس قسم المرور بفوه، وشدد رئيس المركز والمدينة، على السائقين والتنبيه بالإلتزام بالتعريفة الجديدة وعدم رفع الأجرة عن الأجرة المقررة مناشداً المواطنين بالتعاون والإبلاغ فوراً عن أى سيارة تقوم بزيادة التعريفة الجديدة سواء على أرقام الشكاوى الموضحة بالموقف أو التوجه إلى الوحدة المحلية بفوة وتقديم الشكاوى برقم السيارة واسم الخط.

كما تابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة الحامول، انتظام العمل بمجمع مواقف السيارات وتفعيل التعريفة الجديدة وعدم مخالفتها وتيسير حركة سير السيارات وعدم وجود زحام بالموقف، منشادة أهالى الحامول الشرفاء بالتعاون والإبلاغ فوراً عن أى سيارة تقوم بزيادة التعريفة الجديدة سواء على ارقام الشكاوى الموضحة بالموقف أو التوجه الى مجلس المدينة.

كما تابعت رئيس مركز ومدينة الحامول،انتظام العمل بمحطات الوقود وتوفير البنزين والسولار وعدم تكدس السيارات بنطاق المركز والمدينة حيث لا يوجد أى تكدس على محطات الوقود ولا يوجد أى شكوى بعدم توفير البنزين والسولار، مناشدة أهالى الحامول بالتعاون والإبلاغ عن أى محطة وقود الامتناع عن البيع.

 

رؤساء مدن كفر الشيخ كعب داير على المواقف لمتابعة تطبيق التعريفة (1)
رؤساء مدن كفر الشيخ كعب داير على المواقف لمتابعة تطبيق التعريفة

 

رؤساء مدن كفر الشيخ كعب داير على المواقف لمتابعة تطبيق التعريفة (2)
رؤساء مدن كفر الشيخ كعب داير على المواقف لمتابعة تطبيق التعريفة

 

رؤساء مدن كفر الشيخ كعب داير على المواقف لمتابعة تطبيق التعريفة (3)
رؤساء مدن كفر الشيخ كعب داير على المواقف لمتابعة تطبيق التعريفة

 

رؤساء مدن كفر الشيخ كعب داير على المواقف لمتابعة تطبيق التعريفة (4)
رؤساء مدن كفر الشيخ كعب داير على المواقف لمتابعة تطبيق التعريفة

 

رؤساء مدن كفر الشيخ كعب داير على المواقف لمتابعة تطبيق التعريفة (5)
رؤساء مدن كفر الشيخ كعب داير على المواقف لمتابعة تطبيق التعريفة

 

رؤساء مدن كفر الشيخ كعب داير على المواقف لمتابعة تطبيق التعريفة (6)
رؤساء مدن كفر الشيخ كعب داير على المواقف لمتابعة تطبيق التعريفة

 

رؤساء مدن كفر الشيخ كعب داير على المواقف لمتابعة تطبيق التعريفة (7)
رؤساء مدن كفر الشيخ كعب داير على المواقف لمتابعة تطبيق التعريفة

 

رؤساء مدن كفر الشيخ كعب داير على المواقف لمتابعة تطبيق التعريفة (8)
رؤساء مدن كفر الشيخ كعب داير على المواقف لمتابعة تطبيق التعريفة 

 

رؤساء مدن كفر الشيخ كعب داير على المواقف لمتابعة تطبيق التعريفة (9)
رؤساء مدن كفر الشيخ كعب داير على المواقف لمتابعة تطبيق التعريفة

 

رؤساء مدن كفر الشيخ كعب داير على المواقف لمتابعة تطبيق التعريفة (10)
رؤساء مدن كفر الشيخ كعب داير على المواقف لمتابعة تطبيق التعريفة

 

رؤساء مدن كفر الشيخ كعب داير على المواقف لمتابعة تطبيق التعريفة (11)
رؤساء مدن كفر الشيخ كعب داير على المواقف لمتابعة تطبيق التعريفة 

 

رؤساء مدن كفر الشيخ كعب داير على المواقف لمتابعة تطبيق التعريفة (12)
رؤساء مدن كفر الشيخ كعب داير على المواقف لمتابعة تطبيق التعريفة 

 


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