صور.. حملات مرورية لضبط التوك توك ومتابعة التعريفة الجديدة فى الغربية

الغربية محمد طارق

شنت إدارة المرور بمحافظة الغربية، برئاسة العميد ماجد ناشد مدير إدارة المرور، حملات منذ الساعة السادسة صباحا على جميع مواقف ومدن المحافظة، وذلك لضبط التوك توك ومتابعة تطبيق التعريفة الجديدة، والتى حددتها المحافظة على جميع الخطوط بنطاق المحافظة على الطرق الرئيسية والفرعية وبين المحافظات المختلفة.

كما ناشدت إدارة المرور والوحدات التابعة لها بالإبلاغ الفورى عن أى مركبة تتعدى على حقوق المواطن لاستصدار قرار بإيقافها لمدة 3 شهور أو كما ترى السلطة المختصة .

يذكر أن محافظ الغربية أعلن عن رفع درجة الاستعداد القصوى بغرفة العمليات على مدار اليوم لتلقى شكاوى المواطنين على خط الشكاوى رقم 3341233 040 وعن طريق خدمة الواتس آب على الأرقام الآتية: 01064010999- 01277073412

حملات مرورية بالغربية.



حملات مرورية بالغربية