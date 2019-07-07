صور.. حملات تموينية على المنشآت السياحية بالإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

شن محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية حملات تموينية على المنشآت السياحية من المطاعم والمحلات بالمناطق، التى تتكدس بالمصطافين وزوار مدينة الإسكندرية، وقامت الحملات بمراجعة قوائم الأسعار وتواريخ الصلاحية والشهادات الصحية للعاملين بها.



وبناء على تعليمات وزارة التموين والتجارة الداخلية والدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، بمتابعة موقف الأسعار بالأسواق والمنشآت السياحية حماية المواطنين والمصطافين وزوار الإسكندرية من ضيوف وجماهير بطولة الأمم الأفريقية.



كما تم المرور على البدالين التموينين وعمل جرد السلع التموينية الموجود وعمل محضر عدم إعلان عن السلع التموينية الموجودة، كما تم المرور على المجمعات الاستهلاكية ومراجعة تواريخ الصلاحية.



وقد أسفرت الحملات عن تحرير محاضر للمخالفين وأخذ عينات من البسطرمة والجبن واللحوم ومصنعاتها.



حملات تموينية



حملات تموينية