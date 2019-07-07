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صور جديدة لآرتشى نجل الأمير هارى وزوجته ميجان بمناسبة تعميده

الأحد، 07 يوليه 2019 04:07 ص
صور جديدة لآرتشى نجل الأمير هارى وزوجته ميجان بمناسبة تعميده صور جديدة لآرتشى نجل الأمير هارى وزوجته ميجان
وكالات الأنباء

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بعد بلوغة شهرين، جرت فى قصر وندسور مراسم تعميد "آرتشى هاريسون"، نجل الأمير هارى وزوجته ميجان،ونشرعلى حساب الأمير هارى وزوجته دوق ودوقة ساسكس على "إنستجرام" صورتين رسميتين التقطتا ضمن حفل تعميد آرتشي، إحداهما ملونة والأخرى بالأبيض والأسود.

 

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وتظهر الصورة الأولى الملونة الزوجين وطفلهما إلى جانب الأمير تشارلز والد الأمير هارى، وزوجته كاميلا، ودوريا راجلاند والدة ميجان، والأمير وليام شقيق الأمير هارى الأكبر وزوجته كيت، إضافة إلى سارة مكوركوديل وجين فيلوز شقيقتى الأميرة ديانا والدة الأميرين هارى ووليام.

صورة مع العائلة المالكة
صورة مع العائلة المالكة

 

وفى الصورة الثانية ظهر آرتشى بين ذراعى والديه، وقال دوق ودوقة ساسكس إن أسقف كانتربرى جوسين ويلبى قاد المراسم التى جرت فى الكنيسة الخاصة بقصر وندسور.

وجاء فى تعليق مرفق للمنشور: "يسعد دوق ودوقة ساسكس بمشاركة فرحة هذا اليوم مع أفراد الجمهور الذين قدموا دعما هائلا منذ ولادة ابنهما. هما يشكران الجميع على لطفهم عند الترحيب بمولودهما الأول والاحتفال بهذه اللحظة الخاصة".

 

الأمير هارى وميجان وابنهما آرتشى
الأمير هارى وميجان وابنهما آرتشى

 

ووفقا للتقاليد الملكية فقد استخدمت مياه من نهر الأردن خلال التعميد وارتدى آرتشى الذى ولد فى السادس من مايو 2019 نسخة مصنوعة يدويا طبق الأصل من رداء التعميد الملكى.


آرتشى

ميجان ماركل

الأمير هارى

بريطانيا

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