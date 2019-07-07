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صور.. تنفيذ أول مزرعة أشجار توت لإنتاج الحرير الطبيعى بقرية البشندى بالوادى الجديد

الأحد، 07 يوليه 2019 05:04 م
صور.. تنفيذ أول مزرعة أشجار توت لإنتاج الحرير الطبيعى بقرية البشندى بالوادى الجديد زراعة أشجار التوت لأنتاج الحرير بالوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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أعلنت جمعية تنمية المجتمع المحلى بقرية البشندى التابعة لمركز بلاط بمحافظة الوادى الجديد، عن البدء فى تنفيذ أول مزرعة لأشجار التوت تحت إشراف المهندس عبدالحكم جبالى مساعد المحافظ لإدارة المشروعات والبنية التحتية والجهات المانحة وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بدعم المشروعات غير التقليديه والهادفة

وقال عبد السلام سنوسى رئيس مجلس إدارة الجمعية، إنه جرى تنفيذ مشروع إنتاج الحرير من زراعة شجر التوت بمزرعة الجمعية، وذلك بتعاون من الوحدة المحليه لقرى البشندى برئاسة المهندس ماهر حسين والمهندس عادل عباس رئيس مركز ومدينة بلاط.

أكد سنوسى أن ذلك ضمن خطة الجمعيه لتحقيق الاكتفاء الذاتى للمشروعات الخاصة بها، حيث إن الجمعية لديها خط إنتاج متكامل لإنتاج الكليم والسجاد اليدوى، بداية من تربية الاغنام للاستفاده من الصوف ومراحل غزل الصوف وصولا إلى المنتج النهائى.

أفاد سنوسى أن الجمعيه بدأت تنفيذ مشروع زراعة شجر التوت وذلك لإنتاج الحرير الطبيعى والمستخدم فى صناعة السجاد اليدوى الحرير كخط إنتاج جديد بصدد تنفيذه بالجمعية

مزرعة أشجار التوت بالوادى الجديد (1)
مزرعة أشجار التوت بالوادى الجديد

 

مزرعة أشجار التوت بالوادى الجديد (2)
مزرعة أشجار التوت بالوادى الجديد 

 

مزرعة أشجار التوت بالوادى الجديد (3)
مزرعة أشجار التوت بالوادى الجديد

 

مزرعة أشجار التوت بالوادى الجديد (4)
مزرعة أشجار التوت بالوادى الجديد 

 

مزرعة أشجار التوت بالوادى الجديد (5)
مزرعة أشجار التوت بالوادى الجديد

 

مزرعة أشجار التوت بالوادى الجديد (6)
مزرعة أشجار التوت بالوادى الجديد 
 
مزرعة أشجار التوت بالوادى الجديد (7)
مزرعة أشجار التوت بالوادى الجديد

 

 


الوادى الجديد

قرية بشندى

مركز بلاط

مزرعة اشجار التوت

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