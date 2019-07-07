صور.. انطلاق مهرجان بامبلونا الشهير للركض أمام الثيران فى إسبانيا

رويترز

انطلق اليوم،الأحد،مهرجان بامبلونا الشهير للركض أمام الثيران في إسبانيا، الذي يمتد لتسعة أيام.

وجرى أمس السبت، اختيار عضو في فرقة الموسيقى النحاسية الرسمية بالمدينة الواقعة شمال البلاد لإطلاق صاروخ الألعاب النارية، المعروف باسم "شوبينازو"، لهذا العام، احتفالاً بمرور مائة عام على تأسيس الفرقة المحلية.

ولمدة ثمانية أيام متتالية بداية من اليوم الأحد، يتنافس المتسابقون في الركض أمام الثيران على طول طريق يمتد لمسافة 850 متراً، وصولاً إلى حلبة مصارعة الثيران في المدينة.