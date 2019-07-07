صور.. المئات يحتجون فى العاصمة الفرنسية باريس ضد العنف الأسرى

رويترز

تجمع مئات من المحتجين فى وسط باريس لزيادة الوعى بالعنف الأسرى فى فرنسا وللمطالبة بفرض إجراءات أشد، واتجه حشد لساحة الجمهورية فى إطار مظاهرة نظمتها عدة منظمات أهلية لحقوق المرأة احتجاجا على معدلات العنف ضد المرأة وردد المشاركون هتافات منها "كفى" و "أوقفوا العنف ضد المرأة" و "الكوكب يحتاج النساء".

وتقول بيانات وزارة الداخلية الفرنسية إن 130 امرأة قتلن فى حوادث عنف منزلى مزعومة خلال 2017 مقابل 123 فى 2016.



احتجاجات ضد العنف الأسرى فى فرنسا (1)



احتجاجات ضد العنف الأسرى فى فرنسا (2)



احتجاجات ضد العنف الأسرى فى فرنسا (3)



احتجاجات ضد العنف الأسرى فى فرنسا (4)



احتجاجات ضد العنف الأسرى فى فرنسا (5)



احتجاجات ضد العنف الأسرى فى فرنسا (6)