صور .. التنوع البيولوجى فعاليات اليوم الرابع لبرنامج جامعة الطفل بجامعة القناة

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

نظمت اليوم الأحد جامعة قناة السويس، فعاليات اليوم الرابع من المرحلة الثالثة (نظام قديم) بالدورة الرابعة لبرنامج جامعة الطفل بالتعاون بين الجامعة وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

يقام البرامج تحت رعاية الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف تنفيذى الدكتورة راندا عبد العليم المنير أستاذ مساعد مناهج الطفل بكلية التربية.

وتضمنت فعاليات اليوم الرابع على العديد من الأنشطة المتنوعة فى مجال التنوع البيولوجى السلاسل الغذائية، تصميم نموذج لإحدى البيئات، المحميات الطبيعية، جولة فى متحف العلوم

وتم تنفيذ الأنشطة فى قسمى النبات وعلم الحيوان بكلية العلوم وقام بالتنفيذ الدكتورة إشراق خفاجى- الأستاذ بقسم النبات والدكتورة مروة سعد الدين المدرس بقسم علم الحيوان.



فعاليات برنامج الطفل بقناة السويس



فعاليات برنامج الطفل بقناة السويس



فعاليات برنامج الطفل بقناة السويس



فعاليات برنامج الطفل بقناة السويس



فعاليات برنامج الطفل بقناة السويس