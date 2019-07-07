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صور .. افتتاح محلج الفيوم باكورة عملية تطوير قطاع القطن والغزل

الأحد، 07 يوليه 2019 12:21 م
صور .. افتتاح محلج الفيوم باكورة عملية تطوير قطاع القطن والغزل
كتب عبد الحليم سالم

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افتتح الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، اليوم رسميا محلج الفيوم الجديد بتكلفة 250 مليون جنيه بحضور قيادات الشركة القابضة ورؤساء الشركات التابعة .

وأشاد الدكتور أحمد مصطفى بمستوى المحلج وخلو القطن تماما من الشوائب ، لافتا أن الحكومة تهتم بشكل كبير، وسيتم رفع تقرير بنتائج عمل المحلج للرئيس عبد الفتاح السيسى خاصة أنه سيتم تعميم المحلج وإنشاء 10 آخرين الفترة المقبلة.

وقال الدكتور أحمد مصطفى رئيس القابضة للقطن والغزل والنسيج  فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، على هامش الافتتاح إن التشغيل التجريبى للمحلج الجديد المطور على مساحة 10 أفدنة بطاقة 2250 – 2400 قنطار يوميًا، يسير على ما يرام،وأصبح المحلج جاهز تماما للعمل بشكل عادى اعتبارا من الموسم المقبل .

وقال مصطفى أن خطة التطوير تتضمن أن يصل عدد المحالج التى يتم تطويرها على مستوى الجمهورية إلى 11 محلجًا، بدلا من 25 محلجا بعضها أصبح فى مناطق لا تزرع القطن حاليا.

وقال إن المحالج الجديدة ستكون  مركزة فى مناطق الزراعات  فى كفر الشيخ وفى دمنهور فى الرحلة المقبلة، موضحا أن المحالج الجديدة يمكنها حاج 4 ملايين قنطار قطن حيث  تصل طاقته الإنتاجية بعد التطوير 5 أطنان / ساعة، وذلك على مساحة إجمالية تبلغ 10 أفدنة، لافتا انه يتم تشغيله آليا.

تابع رئيس القابضة عمليات الإنتاج بداية من دخول القطن آلياً حتى خروجه تماما بدون تدخل بشرى.

 

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القطن المصرى

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