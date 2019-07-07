صور.. افتتاح تدريب الترقى بالأكاديمية المهنية للمعلمين بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

افتتح على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم، فاعليات تدريب الترقى للمعلمين بالأكاديمية المهنية.

ويشارك فى تدريب الترقى 3500 معلما متدربا، بدأوا إجراءات الاختبار الإلكترونى بالأكاديمية، اليوم، ومن المقرر بدء التدريب الثلاثاء المقبل بمركز التنمية المهنية بمدرسة عمر بن عبد العزيز بشارع الجلاء بالمنصورة.

وأكد وكيل الوزارة أثناء متابعته لتدريب دورات القيادة والتوجيه الفنى على ضرورة تحقيق العدل والشفافية فى لجنة القيادات، وإتباع القواعد والضوابط والإجراءات اللازمة.



اختبارات أكاديمية المعلمين بالمنصورة



اختبارات أكاديمية المعلمين بالمنصورة



اختبارات أكاديمية المعلمين بالمنصورة