صور.. إصابة 20 شخصا فى انفجار بمركز تسوق فى ولاية فلوريدا الأمريكية

كتب: محمد جمال -تصوير رويترز

هز انفجار قوى مركز تسوق فى ولاية فلوريدا الأمريكية الساحلية، ما أسفر عن اصابة 20 شخصا حتى الأن، وأكدت السلطات المحلية أن الحادث نجم عن انفجار غاز فى مطعم للبيزا موجود داخل مركزFountains Plaza للتسوق بمدينة بلانتيشن.

وأسفر الانفجار عن تدمير المطعم وإلحاق الأضرار بالمباني التجارية المجاورة، وهرعت قوات الإطفاء والدفاع المدنى لمكان الانفجار لتبدأ السلطات التحقيقات فى الحادث.



أثار الانفجار



أثار الانفجار فى فلوريدا



أثار الانفجار فى محيط مركز التسوق



أثار الانفجار



جانب من أثار الانفجار



جانب من الانفجار



جانب من الدمار



دمار فى الممتلكات العامة والخاصة