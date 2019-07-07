صناعة الحبوب: طرح المكرونة على بطاقات التموين بسعر725 قرشا للكيلو

كتب إسلام سعيد

أعلن النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية مبادرة لتخفيض أسعار المكرونة التى توردها الغرفة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لطرحها ضمن المقررات التموينية، حيث تم الاتفاق مع الوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية على تخفيض سعر المكرونة على بطاقات التموين إلى 725 قرشا للكيلو بدلا من 8 جنيهات رغم ارتفاع سعر الوقود ولذلك بهدف المساهمة فى تخفيف العبء على المواطنين .

وذلك في إطار تخفيف العبء على المواطنين والوقوف بجانب القيادة السياسية خاصة بعد تحريك سعر المواد البترولية.

وأضاف النائب طارق حسانين أن أعضاء الغرفة وشعبة المكرونة سيظلون فى الوقوف بجانب الدولة ووزارة التموين لتوفير السلع الأساسية ذات جودة عالية خاصة المكرونة لطرحها بجانب الأرز على بطاقات التموين بجانب العديد من السلع الأخرى التى تطرحها وزارة التموين ضمن المنظومة .

وجاء ذلك عقب الاجتماع الذى عقده الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مع وجدى المشد نائب رئيس الغرفة بديوان عام وزارة التموين وبحضور اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية لمناقشة المذكرة التى قدمتها الغرفة وهى طرح مبادرة تخفيض أسعار سلعة المكرونة الموردة الى الوزارة ضمن المقررات التموينية.

وصرح وجدى المشد نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات فى تصريحات اليوم ان الدكتور على المصيلحى وزير التموين اشاد بمبادرة الغرفة بشأن تخفيض سعر المكرونة على بطاقات التموين بنسبة 35% مقارنة بأسعار نفس المنتج فى الاسواق الاخرى ﻭانه سيتم توريد 20 الف طن مكرونة خلال شهر يوليو الجارى بأسعار مخفضة لطرحها على البطاقات التموينية ﻭانه بالرغم من ارتفاع سعر المواد البترولية وكذلك ارتفاع مستلزمات الانتاج وتكاليف نقل سلعة المكرونة الى مخازن شركات وزارة التموبن بالمحافظات المختلفة، إلا أن أصحاب الشركات والمنتجون حرصوا على تخفيض الاسعار من أجل تخفيف العبء على المواطنين، حيث أن لديهم اصرار على تحمل زيادة التكاليف للوقوف بجانب القيادة السياسية خاصة وان وزارة التموين حريصة على توفير السلع الاساسية للمواطنين على بطاقات التموين بأسعار اقل من مثيلاتها فى الاسواق الاخرى .

وأضاف وجدى المشد أن توفير سلع المكرونة كسلعة موازية للأرز أدى الى تقليل معدلات استيراد الأرز من الخارج بالعملة الصعبة، وكذلك توفير سلعة جيدة للمستفيدين من البطاقات التموينية حيث يتم توريد السلعة باسم كل شركة منتجة، مما يعمل على خلق منافسة شريفه لصالح المستهلك ، خاصة وأن الشركات المورده تعد من كبرى الكيانات المتخصصة فى صناعة إنتاج المكرونة بجودة عالية وذات أسماء وعلامات تجارية معروفة بالاسواق.