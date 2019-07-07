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صحتك فى وصفة.. البقدونس والثوم لعلاج الدوالى

الأحد، 07 يوليه 2019 08:00 ص
صحتك فى وصفة.. البقدونس والثوم لعلاج الدوالى بقدونس-صورة ارشيفية
كتبت فاطمة خليل

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الدوالى من المشاكل الشائعة والمزعجة للكثيرين، وهى عبارة عن أوردة كبيرة بشكل غير طبيعي بالقرب من سطح الجلد، وغالبًا ما تكون في الساقين ووفقًا لوزارة الصحة الأمريكية، تؤثر الدوالي على حوالي 25٪ من النساء و 10٪ من الرجال، من خلال صحتك فى وصفة نتعرف على طريقة وصفة البقدونس والثوم لعلاج الدوالى، وفقا لموقع gloves.
 
 يمكن أن تسبب الدوالى الألم، الوخز أو التنميل أو ثقل في الساقين. 
و الأسباب الشائعة للدوالى هي الوراثة، والعمل الذى يتطلب الكثير من الوقوف ، والسمنة، وحبوب منع الحمل، والإمساك، والتغيرات الهرمونية في الجسم أثناء الحمل والبلوغ، وانقطاع الطمث. 
بقدونس وثوم
بقدونس وثوم

１- الثوم لعلاج الدوالى

الثوم ممتاز لتقليل الالتهاب وأعراض الدوالي، كما أنه يساعد على تفتيت السموم الضارة في الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية.
الطريقة:
- قم بوضع ستة فصوص من الثوم في وعاء زجاجي.
-ضع عصير ٣ ثمرات برتقال وأضفه إلى الوعاء الزجاجى. 
-أضف أيضًا ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.
دع الخليط لمدة 12 ساعة، ثم قم برج الوعاء ثم ادهن الخليط على المناطق المصابة بالدوالى بيديك. 
لف المنطقة المصابة بقطعة قماش قطنية واتركها طوال الليل، وكرر ذلك يوميا لعدة أشهر.

２- البقدونس

البقدونس غني بفيتامين سي وهو مضاد للأكسدة ويشجع على إنتاج الكولاجين، كما أنه يساعد في إصلاح الخلايا وتقوية الشعيرات الدموية ، وبالتالي فهو مفيد في تقليل أعراض الدوالي.
الطريقة:
- قم بغلي قليل من البقدونس الطازج المفروم في كوب واحد من الماء لمدة خمس دقائق.
- اترك الخليط ليبرد ويصبح فاتراً.
- ضعه في الثلاجة لعدة دقائق.
-باستخدام قطعة من القطن، ضع هذا الخليط على المنطقة المصابة.
-قم بذلك يوميًا لعدة أشهر حتى يقل مظهر الدوالى.
 
 

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