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صحة القليوبية: تزايد كبير فى نسبة إقبال السيدات لفحص سرطان الثدى واستقبلنا 35 ألف حالة

الأحد، 07 يوليه 2019 03:45 م
صحة القليوبية: تزايد كبير فى نسبة إقبال السيدات لفحص سرطان الثدى واستقبلنا 35 ألف حالة الدكتور حمدى الطباخ وكيل صحة القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم

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أكد الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، أن أعداد السيدات المقبلات على أعمال الكشف المبكر لسرطان الثدى للسيدات بالمحافظة فى تزايد كبير، خاصة بعد حملات التوعية التى شنتها الإدارات المختلفة بالقرى والمدن فى المحافظة، مشيرا إلى أن نقاط الكشف استقبلت 35 ألف سيدة حتى الآن من إجمالى المستهدف فحصه بالمحافظة مليون و600 ألف سيدة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن المستهدف من الحملة مليون و600 ألف سيدة بالقليوبية، وتم الاستعداد الكامل للحملة من خلال تجهيز 161 وحدة صحية، بالإضافة إلى 3 مستشفيات أخرى وهم مستشفى أبو المنجا العام وناصر المركزى وبهتيم المركزي، وتم الدفع بـ 175 فرقة، كما تم تدريب 190 طبيبة نظريا وعلميا وتحت إشراف الدكتور حمدى عبد العظيم المشرف العام على الحملة القومية للكشف عن صحة المرأة المصرية

وفى هذا السياق أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أن المبادرة تعد حزمة جيدة من الخدمات الصحية المقدمة للمرأة المصرية والتى تشتمل الكشف الكامل عن جميع الأمراض التى قد تصيب المرأة بداية من سوء التغذية ومشاكل البلوغ والحمل ومتابعته والمضاعفات الناتجة من الحمل المتكرر بالإضافة الى الكشف عن سرطان الثدى فى المراحل المبكرة.

وأضاف المحافظ، فى بيان أن المبادرة تهدف إلى الاطمئنان على سيدات مصر، ودعم صحة المرأة فى كل المحافظات، مؤكدا أن الكشف والعلاج بالمجان، مشيرا إلى أن المبادرة تشمل العديد من المحاور الرئيسية والتى تهتم جميعها بصحة المرأة وعلى رأس تلك المحاور الكشف المبكر عن الأورام "سرطان الثدي"، إضافة إلى الكشف عن الأمراض غير السارية (السكر والضغط والسمنة)، وأمراض القلب وهشاشة العظام والهدف من المبادرة هو الفحص المبكر لسرطان الثدي، واكتشاف الأمراض مبكرًا، بما يساهم فى الشفاء العاجل.

 

 


اخبار القليوبية

سرطان الثدى

حملة الكشف عن امراض سرطان الثدى

محافظة القليوبية

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