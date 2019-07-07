شون وصوامع المنيا تستقبل 327 ألف طن قمح.. وإزالة 44 حالة تعد على الأراضى

المنيا – فريق المحافظات

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا إن اجمالي ما تم توريده وفرزه من محصول القمح والصوامع ونقاط التجميع على مستوى المحافظة بلغ 327 ألف و91 طن و154 كيلو، وذلك منذ بدء موسم الحصاد وحتى يوم الأحد 7 يوليو الجاري .

من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، انه تم توريد 155 الف و 569 طن 639 كيلو بالبنك الزراعي، 48 الف 813 طن و 476 كيلو بقطاع المطاحن ، 109 الف 794 طن 465 كيلو بالقابضة للصوامع، 4 الاف 485 طن 20 كيلو بمصر العليا ، 8 آلاف 428 طن 554 كيلو بشركه روجينا للمكرونه .

وأكد قاسم، على استمرار عقد الاجتماعات الخاصة باللجنة العامة لمتابعة توريد الأقماح على مستوي المحافظة لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين منذ بداية الموسم.

من ناحية أخرى، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار برئاسة اسماعيل الفحام، حملة مكبرة، اليوم الأحد، لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة.

وتمكنت الحملة التى شارك فيها إدارة الازالات والاشغالات، من إزالة 44 حالة على مساحة 850 م2 جميعها تعديات بناء بدون ترخيص على أملاك دولة صرف زراعي، فى عزبة الريدى بقرية أبو جرج ومصرف الشيخ زايد بابو جرج - مركز بنى مزار.

وأشار رئيس المدينة إلى استمرار تلك الحملات بصفة يومية لاسترداد الأراضى المملوكة للدولة، وتطهير الطرق من أية مخالفات.



إزالات المنيا



إزالات بني مزار بالمنيا



جانب من حملة الإزالات