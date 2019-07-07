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موسم عيد الأضحى لن يشهد تغييرا كبيرا في الأسعار..

شعبة القصابين: لا زيادة فى أسعار اللحوم والكيلو يبدأ من 120جنيها

الأحد، 07 يوليه 2019 10:00 م
شعبة القصابين: لا زيادة فى أسعار اللحوم والكيلو يبدأ من 120جنيها صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار اللحوم لم تتأثر بارتفاع أسعار المحروقات حتى الآن، وأن الأسعار مستقرة ،وسعر الكيلو يتراوح بين 120 – 150 جنيها للكيلو حسب المنطقة.

وقال محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين فى الغرفة التجارية بالقاهرة، إن الأسعار المقررة بعد ارتفاع أسعار الوقود مازالت مستقرة، مضيفا أن الأسعار قد تشهد تغييرا طفيفا مع ارتفاع تكاليف النقل ولكن ليس فى الفترة الحالية، مشيرا إلى أن أسعار اللحوم الكندوز المتداولة في الأسواق تراوحت ما بين 120 إلى 150 جنيها للكيلو فيما تراوح سعر كيلو اللحوم الضاني بين 130 إلى 160 للكيلو، فيما وصل سعر الجاموس الكبير لـ90 جنيها للكيلو حتى 100 جنيه وهى نفس أسعار كيلو اللحوم الجملي.

وأشار وهبة في تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن تراجع حركة البيع، يرجع لعدة أسباب منها، انتشار المجمعات الاستهلاكية، والتي تبيع كيلو اللحوم السوداني، بأسعار 90 جنيها للكيلو، مضيفا أن موسم عيد الأضحى لن يشهد تغييرا كبيرا في الأسعار بالنسبة للحوم الكندوز، حيث إن معظم زيادة الأسعار يكون في الغالب في اللحوم الضاني نظرا للاقبال عليها.

 

 


أسعار اللحوم

ترشيد الدعم

اخبار اقتصاد

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