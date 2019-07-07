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شعبة الطوب الطفلي: زيادة أسعار الوقود تحقق توازنا بين مستخدمى المازوت والغاز

الأحد، 07 يوليه 2019 12:23 م
شعبة الطوب الطفلي: زيادة أسعار الوقود تحقق توازنا بين مستخدمى المازوت والغاز علي سنجر، رئيس شعبة الطوب بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات
كتب إسلام سعيد

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قال علي سنجر، رئيس شعبة الطوب بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن الزيادة الجديدة لأسعار المنتجات البترولية قرار إيجابي ويخدم صناعة الطوب الطفلي فى مصر.

وأضاف "سنجر"، أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على صناعة الطوب الطفلي بصفة خاصة حيث إنه يحقق التوازن بين مستخدمي المازوت والغاز.

وأشار رئيس شعبة الطوب الطفلي بغرفة مواد البناء أن القرار يصب فى مصلحة السوق والمنتجين نظراً لأنه يخلق منافسة سعرية عادلة واستقرارا فى أسعار السلع ومن ثم ضبط الأسواق.

ولفت "سنجر"، إلى أن الأسعار الجديدة للطوب الطفلي ستحددها المصانع، مؤكداً أن غرفة صناعة مواد البناء وشعبة الطوب الطفلي ليس لها علاقة بتحديد الأسعار.


سعر الوقود

مواد البناء

اخبار الاقتصاد

الطوب الطفلى

اتحاد الصناعات

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