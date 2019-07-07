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شعبة الدواجن: استقرار الأسعار للشتاء المقبل.. خزانات الغاز توفر 70% من التكلفة

الأحد، 07 يوليه 2019 06:00 ص
شعبة الدواجن: استقرار الأسعار للشتاء المقبل.. خزانات الغاز توفر 70% من التكلفة صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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أكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الدواجن والبيض ولم تتأثر فى الوقت الحالى بزيادة أسعار الوقود، لعدة أسباب منها زيادة المعروض والاقتراب من موسم عيد الأضحى الذى يقل فيها الإقبال على الدواجن، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تتأثر مع دخول فصل الشتاء وذلك بسبب زيادة التدفئة والتى تعتمد على الكروسين والبوتاجاز والسولار فى معظم المزارع.

وطالب السيد الدولة بضرورة العمل على توفير خزانات غاز طبيغى بمزارع الدواجن، وفق مواصفات آمنة وسليمة واشتراطات سلامة تضعها شركات الغاز الطبيعى، وذلك لتقليل التكلفة فى انتاج الدواجن والبيض، موضحا انها ستوفر وفق الدراسات ما يصل إلى 70% من تكلفة الإنتاج، وهو ما يساهم فى ضبط الأسعار وعدم زيادتها على المواطن.

أوضح السيد فى تصريحه لـ"اليوم السابع" أنه لابد من وضع آلية للرقابة على الأسواق والأسعار ومنع أصحاب النفوس الضعيفة من رفع الأسعار بصورة مبالغ فيها، حيث إنها تزيد من الأعباء على المواطن.


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اخبار اقتصاد

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