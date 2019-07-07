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شعبة الخضراوات والفاكهة: الأسعار لن تتأثر بتحريك ثمن الوقود

الأحد، 07 يوليه 2019 08:00 ص
شعبة الخضراوات والفاكهة: الأسعار لن تتأثر بتحريك ثمن الوقود صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار السلع لن تتأثر بشكل كبير بسبب تحرير أسعار الوقود وتطبيق الشريحة الأخيرة من رفع الدعم، موضحا أن الزيادة فى السولار لن تزيد فى سعر الكيلو عن 5 – 15 قرشا للكيلو، مضيفا أن زيادة الناتج المحلى ضاعفت المعروض فى الأسواق وهو ما ساهم فى ضبط الأسعار وعدم تأثرها وارتفاعها على المواطن.

وأضاف النجيب فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن زيادة الإنتاج زيادة السلع المعروضة فى الأسواق تأتى بسبب السياسات الاقتصادية التى وضعتها الدولة لتنمية الرقعة الزراعية، موضحا أن بشائر مشروع المليون ونصف فدان ساهمت فى زيادة المعروض فى الأسواق بأكثر من 30% إضافة إلى زيادة الصادرات إلى 3.6 مليون طن حاصلات زراعية. 


الخضروات والفاكهة

اسعار السلع

اسعار الخضار

اخبار اقتصاد

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