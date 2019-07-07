شاهد.. موظف بالخطوط التركية يعتدى على بريطانى فى مطار أسطنبول

وكالات الأنباء

تعرض مسافر من الجنسية البريطانية لحادث إعتداء من موظف الحجوزات فى الخطوط التركية بمطار أسطنبول .

وقالت صحيفة سبق، إن سيدة كبيرة فى السن معها أولادها وتعانى من المرض فشلت فى الحصول على تذكرة بديلة لتذكرتها التى فقدتها في مطار أسطنبول، ورفض الموظفون مساعدتها أو إعادة طباعتها، فاستنجدت بأحد المسافرين من فى المطار فى محاولة لإيجاد الحل.

وذهب البريطاني لطرح الأمر على موظفي الطيران التركي وقوبل بالرفض، ثم بدأ الموظف بطرد المسافر خارج الصالات، وتعرض للسب والشتم من موظف الخطوط التركية.