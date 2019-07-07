شاهد.. مهرجان سان فيرمين.. مصارعة مميتة يتشارك فيها الثيران مع البشر

كتبت فاطمة شوقى

يعتبر مهرجان سان فيرمين واحدًا من أغرب الاحتفالات بالعالم، حيث تشترك الثيران فيه بالاحتفال مع البشر، وتحدث به مصارعة مميتة ولا يمر عام إلا وتحدث وفيات بهذا الاحتفال الإسبانى، وبرغم ذلك يتوافد الكثيرون من أرجاء العالم ليشاركوا بهذا المهرجان، هو ذلك الاحتفال المعروف باسم سان فيرمين، ويعد هذا الاحتفال تكريمًا لسان فيرمين راعى الكنيسة .

ونشرت صحيفة "الكونفينثيال" العديد من الصور التى توضح احتفالات الإسبان بمهرجان سان فيرمين لهذا العام.

- يمثل مهرجان سان فيرمين لمصارعة الثيران فى إسبانيا أكبر المهرجانات الشعبية فى العالم

- يتم الاحتفال بالمهرجان فى مدينة بامبلونا بنافارا

- ويرتدى الحاضرون اللون الأبيض منذ ثلاثينيات القرن العشرين، وذلك لتمييزهم عن الجمعيات الأخرى، كما أن تلك الملابس اقتصادية جدًا وسهلة، أما المنديل الأحمر يرمز إلى تدفق الدم من عنق سان فيرمين الذى -وفقًا للأسطورة- قتل بقطع رأسه فى آميان بفرنسا بعد تعرضه لاضطهاد المحافظين الرومانيين

- كما أن اللونين الأبيض والأحمر يتوافق مع علم نافارا

- يجرى الحاضرون فى طريق من 875 مترًا تمتد أمام 6 ثيران فى فترة ما بعد الظهيرة، ويوجد به 6 موانئ وينتهى فى حلبة مصارعة الثيران، ذلك الطريق محاط بسياج مزدوج يتكون من أكثر من 3000 قطعة بين الأعمدة والألواح والأبواب

- يتم وضع 1500 لتر من السائل المضاد للانزلاق على الطريق لعدم انزلاق الحاضرين والثيران .

- تجرى الاحتفالات كل يوم ما بين 7 و14 يوليو، وتبدأ فى الساعة الثامنة صباحًا بمتوسط مدة تتراوح بين دقيقتين وثلاث دقائق.

- نشر جيش حقيقى من الأطباء والممرضين رجال الإنقاذ لرعاية الجرجى

- يتم الاحتفال بالمهرجان بحوالى 40 حفلا موسيقيا و33 رقصة و144 عرضًا موسيقيا فى الشوارع من 7 فرق موسيقية

- يصل الصحفيون من جميع أنحاء العالم (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، البرازيل، روسيا، اليابان، كوبا، من بين بلدان أخرى) إلى العاصمة مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة والكاميرات الخاصة بهم إلى مكان هذا المهرجان : تم اعتماد ما لا يقل عن 121 وسيلة إعلام ووصل إلى بامبلونا فى عام 2018 سائحا من 34 جنسية.

- مصارعة الثيران، موثقة من القرن الرابع عشر، وكان يتم الاحتفال به فى يوم 10 أكتوبر، ولكن بسبب الطقس الخريفى طلب مجلس مدينة بامبولينا من الأسقف فى عام 1591 نقل الاحتفال إلى 7 يوليو، والذى وافق عليه الأسقف.

الاسبان يحتفلون بمهرجان الثيران



الالاف يحتفلون بسان فيرمين فى اسبانيا



الالاف يحضرون مهرجان سان فيرمين



الحاضرين بمهرجان الثيران يرتدون اللونين الابيض والاحمر