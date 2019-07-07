سوبر كورة
Ads
الأحد، 07 يوليه 2019 10:07 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

شاهد.. مهرجان سان فيرمين.. مصارعة مميتة يتشارك فيها الثيران مع البشر

الأحد، 07 يوليه 2019 09:32 م
شاهد.. مهرجان سان فيرمين.. مصارعة مميتة يتشارك فيها الثيران مع البشر مهرجان الثيران
كتبت فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعتبر مهرجان سان فيرمين واحدًا من أغرب الاحتفالات بالعالم، حيث تشترك الثيران فيه بالاحتفال مع البشر، وتحدث به مصارعة مميتة ولا يمر عام إلا وتحدث وفيات بهذا الاحتفال الإسبانى، وبرغم ذلك يتوافد الكثيرون من أرجاء العالم ليشاركوا بهذا المهرجان، هو ذلك الاحتفال المعروف باسم سان فيرمين، ويعد هذا الاحتفال تكريمًا لسان فيرمين راعى الكنيسة .

ونشرت صحيفة "الكونفينثيال" العديد من الصور التى توضح احتفالات الإسبان بمهرجان سان فيرمين لهذا العام.

-   يمثل مهرجان سان فيرمين لمصارعة الثيران فى إسبانيا أكبر المهرجانات الشعبية فى العالم

-   يتم الاحتفال بالمهرجان فى مدينة بامبلونا بنافارا

-   ويرتدى الحاضرون اللون الأبيض منذ ثلاثينيات القرن العشرين، وذلك لتمييزهم عن الجمعيات الأخرى، كما أن تلك الملابس اقتصادية جدًا وسهلة، أما المنديل الأحمر يرمز إلى تدفق الدم من عنق سان فيرمين الذى -وفقًا للأسطورة- قتل بقطع رأسه فى آميان بفرنسا بعد تعرضه لاضطهاد المحافظين الرومانيين

-   كما أن اللونين الأبيض والأحمر يتوافق مع علم نافارا

-   يجرى الحاضرون فى طريق من 875 مترًا تمتد أمام 6 ثيران فى فترة ما بعد الظهيرة، ويوجد به 6 موانئ وينتهى فى حلبة مصارعة الثيران، ذلك الطريق محاط بسياج مزدوج يتكون من أكثر من 3000 قطعة بين الأعمدة والألواح والأبواب

-   يتم وضع 1500 لتر من السائل المضاد للانزلاق على الطريق لعدم انزلاق الحاضرين والثيران .

-   تجرى الاحتفالات كل يوم ما بين 7 و14 يوليو، وتبدأ فى الساعة الثامنة صباحًا بمتوسط مدة تتراوح بين دقيقتين وثلاث دقائق.

-   نشر جيش حقيقى من الأطباء والممرضين رجال الإنقاذ لرعاية الجرجى

-   يتم الاحتفال بالمهرجان بحوالى 40 حفلا موسيقيا و33 رقصة و144 عرضًا موسيقيا فى الشوارع من 7 فرق موسيقية

-   يصل الصحفيون من جميع أنحاء العالم (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، البرازيل، روسيا، اليابان، كوبا، من بين بلدان أخرى) إلى العاصمة مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة والكاميرات الخاصة بهم إلى مكان هذا المهرجان : تم اعتماد ما لا يقل عن 121 وسيلة إعلام ووصل إلى بامبلونا فى عام 2018 سائحا من 34 جنسية.

-   مصارعة الثيران، موثقة من القرن الرابع عشر، وكان يتم الاحتفال به فى يوم 10 أكتوبر، ولكن بسبب الطقس الخريفى طلب مجلس مدينة بامبولينا من الأسقف فى عام 1591 نقل الاحتفال إلى 7 يوليو، والذى وافق عليه الأسقف.

 

 الاسبان يحتفلون بمهرجان الثيران

 

الاسبان يحتفلون بمهرجان الثيران

 

الالاف يحتفلون بسان فيرمين فى اسبانيا
الالاف يحتفلون بسان فيرمين فى اسبانيا

 

 

الالاف يحضرون مهرجان سان فيرمين
الالاف يحضرون مهرجان سان فيرمين

 

 

الحاضرين بمهرجان الثيران يرتدون اللونين الابيض والاحمر
الحاضرين بمهرجان الثيران يرتدون اللونين الابيض والاحمر

 

 

العروض الموسيقية
العروض الموسيقية

 

 


اسبانيا

سان فيرمين

مصارعة الثيران

بامبلونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اليوم السابع: كتيبة العواجيز.. ضربة موجعة هزّت الكرة المصرية

اليوم السابع: كتيبة العواجيز.. ضربة موجعة هزّت الكرة المصرية

بعد إعلان السيسى بدء سريانها..اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ×11معلومة

بعد إعلان السيسى بدء سريانها..اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ×11معلومة

موجز 6.. بدء رفع سن المعاش لـ61 سنة من 2032 ويصل 65 عاما فى 2040

موجز 6.. بدء رفع سن المعاش لـ61 سنة من 2032 ويصل 65 عاما فى 2040

لماذا رحل اتحاد الكرة مستقيلا ولم تتم إقالته ؟

لماذا رحل اتحاد الكرة مستقيلا ولم تتم إقالته ؟

رسمياً ..مجلس اتحاد الكرة يقدم استقالة جماعية إلى ثروت سويلم

رسمياً ..مجلس اتحاد الكرة يقدم استقالة جماعية إلى ثروت سويلم

مدبولي: اجتماعات دورية لمتابعة مشروعات العاصمة الإدارية استعدادا للانتقال إليها

مدبولي: اجتماعات دورية لمتابعة مشروعات العاصمة الإدارية استعدادا للانتقال إليها

بركان 6 يوليو يكشف "عورات" الكرة المصرية.. الخروج المؤسف للمنتخب الوطنى من أمم أفريقيا يؤكد الأخطاء الإدارية والفنية فى اتحاد الكرة والمنتخب.. خطايا مجلس الجبلاية وأجيرى تقود الفراعنة للسقوط أمام الأولاد

بركان 6 يوليو يكشف "عورات" الكرة المصرية.. الخروج المؤسف للمنتخب الوطنى من أمم أفريقيا يؤكد الأخطاء الإدارية والفنية فى اتحاد الكرة والمنتخب.. خطايا مجلس الجبلاية وأجيرى تقود الفراعنة للسقوط أمام الأولاد

240 ألف دولار شرطا جزائيا فى عقد أجيرى.. ومحاولات لفسخ العقد بالتراضى

240 ألف دولار شرطا جزائيا فى عقد أجيرى.. ومحاولات لفسخ العقد بالتراضى

إحالة 21 سائق سرفيس بالقاهرة للنيابة لعدم التزامهم بالتعريفة الجديدة

إحالة 21 سائق سرفيس بالقاهرة للنيابة لعدم التزامهم بالتعريفة الجديدة

ذكرى شهداء الكتيبة 103 فى كمين البرث بكاريكاتير اليوم السابع

ذكرى شهداء الكتيبة 103 فى كمين البرث بكاريكاتير اليوم السابع

سوبر كورة.. رينارد يقترب من الدورى المصرى وصراع ثنائى على ضمه

سوبر كورة.. رينارد يقترب من الدورى المصرى وصراع ثنائى على ضمه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة